Agrozal brinda beneficios ante una nueva cosecha

Ante el inminente comienzo de las tareas de cosecha gruesa en San Luis, la plataforma agroindustrial y logística del gobierno provincial (Agrozal) le abre sus puertas a los productores de maíz con un paquete de servicios y beneficios que buscan impulsar y darle valor a la producción primaria local.

Emplazada en el predio de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), en el corazón industrial de Villa Mercedes, la empresa estatal ya hizo oficiales las condiciones comerciales que ofrece a los agricultores que quieran vender sus cereales a un precio diferencial que, calculan, es entre un 5% y 10% superior al del mercado. Además, los productores ya pueden consultar las tarifas para el acondicionamiento de los granos.

"La producción agrícola ha crecido muchísimo en los últimos años. Hay unas 700.000 hectáreas censadas. Por eso, esta plataforma logística funciona como un puerto seco para ofrecer condiciones superiores a los productores locales, que por la ubicación de nuestra provincia están lejos de los centros de consumo", explicó Sebastián Lavandeira, responsable de la Secretaría de Estado San Luis Logística.

En principio, la planta pretende comprar unas 10.000 toneladas de maíz hecha en los campos puntanos. No existen grandes requisitos para proveer a Agrozal, salvo el de estar inscriptos en el Registro de Operadores de Granos y tener todas las cuestiones impositivas al día. Eso sí, la prioridad la tienen los pequeños y medianos productores que, en general, por no manejar grandes volúmenes no pueden conseguir mejores precios ni disminuir sus costos.

Con todo el cereal que adquirirá, la empresa estatal abastecerá a grandes industrias que están instaladas en la provincia, como Diaser y Glucovil, y otros criaderos y feedlots como Yanquetruz, Ser Beef y Tigonbú.

Pero además, la plataforma ofrece otros servicios que van desde el pesaje de carga y descarga de trenes y camiones; hasta el acondicionamiento, secado, limpieza, aireación y análisis de calidad de los granos, además del acopio en sus silos, donde la mercadería puede permanecer hasta un año almacenada.

Una de las grandes ventajas que tienen los productores al elegir a Agrozal para colocar su cosecha es la reducción notable del costo de flete que tendrían que pagar si lo trasladaran a otros centros de consumo como Rosario.

Desde el 2016 hasta la campaña pasada, la cantidad de productores que se muestran interesados en operar con la empresa ha ido en aumento. En promedio, entre 100 y 120 agricultores locales utilizan los servicios.