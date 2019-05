Massa ratificó su candidatura, criticó a Macri y coqueteó con el PJ

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, convocó hoy a la oposición a "abandonar la vanidad" y trabajar juntos en una "nueva mayoría" que pueda derrotar a Cambiemos este año, al cerrar el congreso nacional de su partido, que lo habilitó a comenzar una negociación con el kirchnerismo de cara a las elecciones.

Massa sostuvo que está listo "para liderar", pero también está dispuesto a "empujar el carro desde donde sea" para derrotar al gobierno del presidente Mauricio Macri.

El encuentro en Parque Norte terminó con el discurso del tigrense y un documento de siete puntos, en el que los dirigentes del espacio señalaron: "El FR ratifica a Sergio Massa como su candidato y le delega la potestad de realizar las gestiones y acuerdos que sean necesarios y oportunos para construir una coalición opositora que pueda ganarle a Macri y ser alternativa de gobierno".

"Somos conscientes de que la mayoría no es suficiente, que hay que generar una nueva, grande y ganadora, hay que ampliar esta coalición opositora. Comparto que Argentina necesita una coalición amplia, diversa, generosa, que ponga las ideas y el programa de gobierno por encima de los nombres", expresó Massa, quien se alejó del kirchnerismo en 2013 para formar el FR.

En uno de los pasajes de su critico discurso el tigrense señaló: "Le pedimos a todos aquellos que quieren construir, que no caigamos en la trampa del debate de nombres".

El interrogante ahora es qué resultados arrojarán las negociaciones que Massa ya viene realizando con el peronismo, que llevará la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, y además se desconoce si finalmente mantendrá su postulación a la Presidencia o si acordará llevar adelante otro rol.

Desde hace semanas existen rumores de un ofrecimiento del entorno de la ex presidenta a Massa para que sea el candidato a gobernador bonaerense, pero el reciente anuncio de la fórmula Axel Kicilloff-Verónica Magario para la provincia desinfló esa chance.

Sobre los rumores de las candidaturas que le ofrecerían en el kirchnerismo, en su discurso, el líder del FR resaltó: "Todo el tiempo me están buscando trabajo, pero yo no tengo cargo ni lo necesito para expresar mis ideas ni para vivir".

Sorprendió que en su discurso el ex jefe de Gabinete no mencionó nunca a Alternativa Federal, el espacio peronista no kirchnerista al que ratificó su pertenencia tras participar de una cumbre de esa fuerza durante el día anterior.

La mayoría de los referentes de AF, como Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto, no comparten un acercamiento a la ex mandataria e insistieron en que no están dispuestos a confluir con el kirchenrismo ni tampoco competir en una interna.

El documento del FR mencionó la "grave crisis" que atraviesa el país y afirmar que "las próximas elecciones presidenciales son una oportunidad única e impostergable para cambiar de rumbo y recuperar el futuro de la Argentina".

"La fragmentación de la oposición le beneficia únicamente a Macri y que, por lo tanto, contribuye a su posible reelección.

Que la actual geometría de la oposición es insuficiente para garantizar la victoria y conseguir que Argentina tenga un nuevo gobierno en diciembre", agregó el texto.

Del congreso del FR participaron 600 dirigentes, entre ellos Malena Galmarini; Graciela Camaño; Matías Tombolini; Diego Bossio; Jorge D Onofrio; Mario Meoni; De Mendigurem; Mirta Tundis; Carlos Acuña; Cecilia Moreau y José Ottavis, entre otros. Camaño dijo estar segura de que el tigrense los llevará por el "camino que corresponde".