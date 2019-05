Encuentran a un bebé abandonado en una caja de cartón

Un bebé recién nacido fue hallado abandonado en una caja de cartón con una nota de su madre en el pecho en la localidad bonaerense de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires.

"Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme", rezaba el texto escrito en un papel que fue colocado en el pecho de la criatura, en una caja de cartón cerrada.

El recién nacido fue encontrado de casualidad por tres jóvenes que se dirigían a un quiosco para comprar alimentos y bebidas en la noche del miércoles cuando escucharon ruidos al pasar por al lado de la caja.

Elías, uno de los jóvenes que encontró al niño abandonado, dijo que escucharon ruidos y decidieron abrir la caja porque les llamó la atención que estuviera en el lugar, en el humilde barrio Pompeya de Merlo.

Al abrir la caja los jóvenes encontraron al bebé envuelto en mantas blancas y celestes de lana, con la piel morada por la exposición a las bajas temperaturas por varias horas, con sangre del parto en la cabeza y con los ojos cerrados.

Al detectar que el bebé respiraba y que lentamente pudo abrir los ojos, los tres jóvenes llamaron a una tía para contarle lo sucedido, y después se comunicaron con la Policía.

"Lo que hicimos fue sacarlo de la caja y darle un poco de calor. Lo higienizamos. Recién ahí empezó a reaccionar el bebé, con el agua calentita", dijo Estefanía, otra de las jóvenes que encontró al chico.

Estefanía agregó que todo ocurrió muy rápido porque la Policía llegó pocos minutos después del llamado y se decidió trasladarlo al Hospital “Héroes de Malvinas”, donde el chico permanecía internado este viernes con buen estado de salud en el servicio de neonatología.

"El chico ingresó el miércoles a las 21 al hospital, con 2.920 gramos. Llegó en buen estado de salud gracias al rápido accionar de los vecinos y de la Policía", dijo el doctor Fabián Musopapa, director del nosocomio.

El médico consideró que afortunadamente "lo encontraron a tiempo" porque de haber pasado la noche en la caja de cartón podría haber sufrido una hipotermia.

Las autoridades no habían logrado dar con el paradero de la mujer que abandonó al chico en la mañana de este viernes.