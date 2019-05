Crean un filtro de Instagram para "usar" el pañuelo verde del aborto legal

Ezequiel Scarpini (@ezescarpini) y Josefina Mateo (@xjosefinamateo) tienen 25 años y son licenciados en publicidad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Juntos armaron el filtro del pañuelo verde que representa la lucha feminista por la despenalización y legalización del aborto en Argentina, y los pañuelos de Colombia, Ecuador, Perú, México y Chile (dependiendo el celular puede que te aparezca Chile o no). Para usarlo podés hacer click acá.

"Desde que a Eze lo aprobó Instagram como creador de filtros que está la idea de hacer el pañuelo verde por el aborto legal. Después agregamos los pañuelos de toda Latinoamérica y ahí cobró más sentido la idea. En Argentina el símbolo del pañuelo está recontra instalado, y capaz que en Ecuador, Perú o Colombia este filtro ayuda para que se visibilice mucho más, para que se vuelva lo 'normal' luchar por este derecho que nos siguen negando", contó Mateo. También lo hicieron porque "hay un montón de mujeres que acompañan esta lucha y no tienen el pañuelo".

Yo repartí pañuelos entre mis amigas que no podían salir del trabajo antes para ir a la plaza, ni siquiera el #8M, y es la luchar. Y es entendible. Por eso creemos que se puede generar algo positivo alrededor del filtro, de animar a más personas -esas que no pueden o no se animan a expresarse en la calle- a hacer valer su opinión en las redes. Cortar con el miedo a los haters o a no agradar, y hacer valer su derecho a expresarse.realidad de un montón de mujeres. También pasa que a muchas les cuesta la idea de salir a la calle a