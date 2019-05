El Gobernador dijo que San Luis será sede de los Juegos Binacionales 2021

Lo dijo Alberto Rodríguez Saá durante un acto en el que les entregó becas, por primera vez, a los deportistas que ganaron medallas. Además afirmó que se pondrán a trabajar para que vuelva el tour de San Luis.

Luego de un almuerzo con los jóvenes que participaron en los Juegos Binacionales, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, les entregó becas y leyó el discurso de la jefa del Programa Deportes, Cinthia Ramírez. "Este año será la edición 22ª en San Juan y en el 2021, San Luis será escenario de la edición 24ª", especificó el primer mandatario provincial.

Agregó que los funcionarios de Deportes planificaron la preparación y entrenamiento a mediano y largo plazo con concentraciones semanales y una renovada plantilla de entrenadores. Con esta iniciativa buscan jerarquizar las disciplinas en general y optimizar el desempeño de los deportistas en particular, para lograr nuevos récords este año.

"En 2018 la delegación puntana regresó con 15 medallas y conquistas históricas: por primera vez ganó la gran fondo de ciclismo y trajeron la copa por equipos en taekwondo. Esto nos motiva a ir por más. Reconocer el esfuerzo y potenciar e incentivar a nuestros deportistas", afirmó.

Los atletas de los Juegos Binacionales que recibieron la beca anual son: Maylén Reyes, Tomás Moyano, Hernán Fernández, Braian Díaz, Valentina Polanco, Camila Cordero, Camila Quiroga, Ingrid Rosales, Lucas Bastías, Elías González, Carlos Ortíz González, Daniel Vélez, Selene Moreno, Tomás Páez, Martina Bernal, Martina Davis Córica, Fabricio Gómez, Luciana Barzola y Milagros Mercado.

Más tarde Rodríguez Saá dijo que tras dialogar con los deportistas aprendió muchas cosas. "Los chicos de atletismo nos plantearon que quieren una pista y la vamos a tener. Hay dos posibles localizaciones una en el hipódromo viejo; está cerca de la ciudad, pero también donde está el monumento a Las Chacras, es un lugar hermosísimo y tenemos infraestructura. Queremos hacer una de las mejores pistas, una bien polenta", aseguró y añadió que los jóvenes que representan cada localidad se llevan el reconocimiento y algo más que favorezca la disciplina que realizan.

Además dijo: "Los atrevidos de ciclismo preguntaron por el Tour. Que lo inventé yo, me apasiona y me encanta. Cuesta mucho dinero. Nos pasó que después de un tiempo el Tour de San Luis comenzó a costar más caro y llegó un momento en que era demasiado. Siempre el precio es en dólar. Queremos hacer el tour, no será el año que viene, pero sí el próximo. Le pedí a Cinthia Ramírez que trabaje en el tema. Si podemos hacer primero la vuelta de San Luis, y que la segunda o tercera edición sea como aquella primera, y que vengan los mejores del mundo... Aunque los atrevidos dijeron que están en condiciones de ser los representantes de San Luis, el equipo continental, así que soñemos que vuelve el tour gracias a los chicos", afirmó y se despidió contento por el aporte de los jóvenes.