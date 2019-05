Los clásicos y documentales toman la posta durante mayo en Netflix

La propuesta de Netflix se renovó en mayo con grandes tanques de Hollywood, documentales y clásicos. Esto es todo lo que tenés que saber:

Películas

Nuestro último verano (03/05/2019)

Entre vino y vinagre (10/05/2019)

Cuando un grupo de amigas de toda la vida pasa el fin de semana en Napa para celebrar los 50 años de una de ellas, las tensiones del pasado se desbordan.

A pesar de todo (03/05/2019)

Tras la muerte de su madre, cuatro hermanas descubren un secreto familiar impactante y se lanzan a una aventura en busca de la verdad sobre sus orígenes.

Campamento en el fin del mundo (24/05/2019)

Cuatro adolescentes que se conocen en un campamento de verano se unen para salvar al mundo de una invasión alienígena.

The Perfection (24/05/2019)

Thriller intrincado sobre una chelista extraordinaria que regresa con sus antiguos maestros tras una larga ausencia y descubre que ya no es más la alumna favorita.

El buen Sam (16/05/2019)

Una reportera escéptica busca descubrir la identidad y los motivos de un hombre que deja bolsas de dinero en efectivo por toda la ciudad de Nueva York.

Joy (24/05/2019)

Quizás para siempre (31/05/2019)

Todos pensaban que Sasha y Marcus terminarían juntos, excepto ellos. Después de 15 años, ambos empiezan a preguntarse... ¿podría ser?

Burning (01/05/2019)

Ouija: El origen del mal (24/05/2019)

Aliados (11/05/2019)

El agente aliado Max Vatan se entera de que la espía francesa de la que está enamorado podría ser una agente doble y decide hacer lo que sea para probar su inocencia.

La leyenda de Tarzán (10/05/2019)

El maestro del dinero (01/05/2019)

Estalla un escándalo cuando un tipo común y corriente que perdió todo por seguir los consejos de un programa de TV de inversiones secuestra a su presentador durante un show en vivo.

Barreras (24/05/2019)

Podría haber sido una estrella de béisbol, pero le cortaron la carrera por su color de piel. Corre la década de 1950. Es hora de aceptar el pasado y enfrentar el futuro.

Dry Martina (11/05/2019)

Se acostó con el ex de una fan que acababa de conocer y quiere más. Una cantante con la libido por las nubes viaja a Chile para vivir una aventura divertida y musical.

Robin Hood: La rebelión (01/05/2019)

Locademia de policía 7: Misión en Moscú (01/05/2019)

Prospect (02/05/2019)

Un padre y su hija viajan a una luna alienígena en busca de una joya valiosa, pero se ven obligados a cambiar de plan cuando se involucra un malvado forajido.

Un gran chico (16/05/2019)

Will, un londinense irresponsable y a la moda, inventa un hijo imaginario y comienza a asistir a reuniones de padres solteros para buscar novia.

Los ilusionistas 2 (01/05/2019)

Locademia de policía 5: Operación Miami Beach (01/05/2019)

Gente que viene y bah (10/05/2019)

Después de que su novio la engaña, una arquitecta regresa a su pueblo natal, donde reevalúa su vida con ayuda de su familia peculiar, Basada en la novela de Laura Norton.

Una madre imperfecta (15/05/2019)

Tras perder a su marido, Marnie se muda a Los Ángeles para estar cerca de su hija, y pronto descubre nuevas maneras de satisfacer sus necesidades maternales y románticas.

Documentales y especiales

Still Laugh-In: Las estrellas celebran (14/05/2019)

Grandes estrellas se reúnen para rendirle un homenaje especial a Laugh-In, un programa de comedia revolucionario de los 60 y 70.

A la conquista del Congreso (01/05/2019)

Descubre a cuatro mujeres decididas —incluida Alexandria Ocasio-Cortez— que desafían a los políticos de mucho dinero en la carrera por el Congreso de 2018.

ReMastered: La parte del león (10/05/2019)

Wanda Sykes: Not Normal (21/05/2019)

La aguda Wanda Sykes presenta su primer especial de stand up para Netflix, filmado en Nueva York y producido por su compañía: Push It Productions.

American Experience: El circo: Temporada 1 (01/05/2019)

Revive la historia del circo estadounidense, que pasó de ser un espectáculo pequeño a un evento cultural y, con el tiempo, a una memoria descolorida.

John y Yoko: Above us only sky (01/05/2019)

American Experience: Asesinato en la isla (01/05/2019)

En 1931, la esposa de un marine desgarró Hawái por motivos raciales tras afirmar que había sido violada por una banda de isleños que no eran blancos.

Niños y familia

Cupcake y Dino: Servicios generales: Temporada 2 (03/05/2019)

Este dúo de hermanos regresa para vivir más aventuras en el mundo de los servicios generales, donde ningún trabajo es demasiado grande, pequeño o tonto.

Los vigilantes de Malibú (13/05/2019)

Después de hacer las mil y una, Tyler aterriza en el programa de entrenamiento de jóvenes guardavidas de élite. Un verano diferente, si los hay...

Vera y el Reino Arcoíris: Ciudad Seta (03/05/2019)

Vera puede resolver cualquier problema, desde el escape de su bote flotante hasta una pijamada somnolienta, ¡y un lío pegajoso en su propia fiesta de cumpleaños!

Chip y Potato (17/05/2019)

Serie para preescolares sobre dos amiguitos dulces e inseparables que empiezan el jardín y aprenden a convivir como una gran familia, ¡todos en comunidad!

Disney - Soy Luna: Temporada 3 (01/05/2019)

Casper (16/05/2019)