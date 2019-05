Aseba gritó campeón en La Pedrera

Aseba se subió al escalón más alto del podio en el torneo de vóley femenino +30 que se disputó en La Pedrera. El elenco dirigido por Tulio Lucero derrotó en la final a Belgrano 2-1. El certamen contó con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos.

La Zona A la integraron UDAV, Valquirias, Universidad Nacional de San Luis y Belgrano. Mientras que en el Grupo B estuvieron Las Amigas de Villa Mercedes, La Punta, Aseba y SPA.

El conjunto campeón derrotó 2-0 a Spa y a La Punta, después perdió 2-1 con Las Amigas de San Luis para clasificar segundo en su zona. Mientras que por el otro lado sacaron pasaje a la semifinal Universidad y Belgrano. A la hora de los cruces para meterse en la final, las que ganaron fueron Aseba y Belgrano, que se vieron las caras en el partido decisivo que fue para "Las Bancarias" 2-1.

La final fue de dientes apretados. Cada equipo sacó provecho de sus momentos. Aseba se hizo fuerte con el saque, esto hizo que sus rivales de turno no pudieran recibir bien para que la pelota fuera limpia para la armadora. Otro de los puntos altos de Aseba fue la recepción y el bloqueo.

Fue un torneo de alto vuelo emotivo. Muy parejo. Casi todos los juegos terminaron 2-1, lo que fue un fiel reflejo de la paridad de los elencos participantes. Tanto los choques de la fase de grupos como los cruces posteriores fueron muy cerrados y se definieron por mínimos detalles.

Aseba, además de quedarse con el máximo galardón, tuvo la satisfacción de que Gabriela Pedernera fuera elegida como la mejor atacante. La mejor líbero fue Natalia Vallejos (Belgrano) y la mejor armadora quedó en manos de Ayelén Escudero (Belgrano).

"Me voy muy conforme con el equipo, no solo por el título, sino también por el juego. Hicimos grandes partidos. Ganamos cuatro de los cinco cotejos que disputamos y, por momentos, jugamos un vóley muy técnico, eso me deja muy conforme para lo que viene. Lo importante es no relajarse. No quedarse solamente con este logro. Hay que seguir trabajando para seguir por el camino del éxito", dijo el DT de Aseba Tulio Lucero.

El vóley femenino se dio una vuelta por La Pedrera -que lo recibió de la mejor manera-. Los amantes de esta disciplina disfrutaron de una jornada muy emotiva, con una gran organización de UDAV. La próxima cita para las jugadoras de + 30 años será el 19 de mayo y la organización estará a cargo de La Punta.