Adriana Gómez y Verónica Córdoba: cuerpos de acero

Verónica Córdoba y Adriana Gómez son de Juana Koslay y arrancaron el gimnasio con la idea de mejorar su condición física, con el transcurrir de los entrenamientos no solo notaron el cambio, sino que fueron amoldando su cuerpo y hoy son dos referentes del fitness y culturismo puntano.

El fin de semana lograron podios en el torneo de fisicoculturismo disputado en el Trinquete Modelo de San Luis.

Adriana tiene 31 años, es casada, una hija de 13 y nació en Justo Daract y hace tiempo que vive en Juana Koslay.

"Hace dos años que hago musculación y entreno en el gimnasio Ground Control, ahora soy personal trainer y doy clases en el mismo gimnasio. Desde que comencé, no solo que estoy mejor sino que bajé unos 15 kilos. Este fue mi primer torneo de fisicoculturismo y fitness, participé en dos categorías Master y Senior y salí tercera en ambas", comienza el relato.

Verónica tiene 35 años, es estilista, y cuando se mudó a Juana Koslay conoció el gimnasio, Ground Control. "Cristian Cicconi fue el profesor que me motivó a competir en la categoría fitness", dice Vero que destaca: "El profesor me armó una rutina personalizada en la que obtuve resultados muy rápido. El 28 de marzo le avisan que había un torneo en San Luis, y lo vimos como una posibilidad de adquirir experiencia. En 5 semanas cambié la rutina y me concentré en trabajar hombros, glúteos y brazos. En abril fue muy intenso, gimnasio a la mañana una hora, otra hora de cardio y a la noche, hora y media de entrenamiento, todo acompañado con una dieta muy estricta que me costó mucho, aun no sé cómo lo logré porque nunca había hecho dieta. Siempre hice hockey sobre césped pero no dieta y por suerte cumplimos".

La alimentación es un apartado fundamental para este proceso, por lo general los que practican tienen a mano una calculadora para realizar una dieta ajustada al gasto calórico derivado de la actividad física, actividad diaria y edad.

"Lo que comemos va cambiando según el objetivo que quieras cumplir, para mí fue un proceso largo. El entrenamiento se da de acuerdo de la capacidad de asimilación que tenga cada persona y la alimentación se da en base al consumo de calorías que cada uno necesita. Si quemás más calorías, necesitas más energías y necesitas mayor cantidad de alimento. Siempre hablando de alimentación saludable", contó "Colo".

Por su parte Verónica dio un detalle de su dieta: "Empecé comiendo verduras y carne de vaca, ya a la tercera semana solo era pollo y verduras verdes. Entrenaba, hacía cardio y de vuelta pollo y verduras".

A menudo se confunde la palabra Fitness con Culturismo, es importante destacar que el Fitness es un término más ligado a la salud y bienestar físico y el Culturismo es mucho más exigente donde se busca, sobre todo, aumentar masa muscular de forma extrema.

"Para mí, el cambio fue radical", sostiene Verónica, que aunque feliz con su estado físico y de salud , atravesó momentos no tan gratos: "en el camino para estar así tuve que soportar cosas que no me gustaron. Mis amigos me decían que estaba muy flaca, me preguntaban si estaba enferma. La gente que me rodeaba no entendía lo que me pasaba, pero por suerte fue un objetivo cumplido y ahora ven los resultados y me felicitan".

A la hora de entrenar la cosa va en serio, Adriana en época de torneo vive casi exclusivamente para su cuerpo: "Cuando me preparo para un torneo, trato de darme tiempo. A las 6 salgo a correr por Juana Koslay, vuelvo al gimnasio, doy clases hasta el mediodía. Almuerzo en mi casa y a la siesta vuelvo al gimnasio a dar clases, cerca de las 20 hago musculación, entreno la parte inferior y después doy algunas otras clases personalizadas hasta cerca de las 22. Es todo muy intenso, pero es la forma de mantenerse".

El torneo puntano organizado por el gimnasio "Power Gym" y con el apoyo de la Secretaría de Deportes, fue el primer paso para muchos, incluidas "Vero" y "Colo".

"Hubo mucha gente que fue por primera vez y eso estuvo muy bueno, me presenté en dos categorías, en una saqué el primer puesto y en la otra fui segunda. No lo podía creer porque yo no iba a ganar, iba a sumar experiencia y me traje dos medallas", dijo Verónica, que además dio detalles del backstage de la prueba: "No es solo entrenar, para el torneo buscamos la bikini, zapatos, bata y las pinturas, incluso nos organizamos para pintarnos, porque cuando subimos tenemos que estar radiantes. Subir al escenario y estar así espléndidas en todo sentido y que te lo hagan saber hizo que valiera la pena tanto sacrificio. Todavía no lo creo, veo los videos y no me reconozco".

Ahora las atletas se están preparando para un torneo interprovincial que se va a realizar en setiembre en San Juan.

"Tras la competencia del fin de semana, ahora encaro San Juan con toda la confianza. Estoy feliz de haber encontrado personas como éstas del gimnasio y como mi profe, personas que creen en vos, antes que uno mismo, eso incentiva a cualquiera a cumplir sus metas", cerró Verónica.