Luciana García hizo del fitness un estilo de vida

Recuerda con exactitud el día y la hora en que decidió cambiar de carril. Fue hace ocho meses. El sábado 3 de noviembre a las 3 de la tarde cargó su mochila al hombro y se fue directo al gimnasio. "¿Por qué voy a esperar hasta el lunes? Empiezo hoy", decidió. Con esa actitud y firmeza, Luciana García Tanco arrancó a practicar fitness y eligió que el running pasaría a un segundo plano en su perfil de deportista. No abandonó la competencia pero sí acortó las distancias: “No más de 6 kilómetros”. Había empezado a correr a los 17 años con Ramón Cabrera, el atleta que sacó a trotar a miles de puntanos con su agrupación y que el 18 de febrero dejó la vida terrenal.

A los 26 años, Luciana se mudó desde Potrero de los Funes a un departamento en San Luis. En ese tramo de mutación, hizo foco en el fisicoculturismo.

Hoy, la estudiante de nutrición no imagina su vida sin este deporte, que busca destacar al extremo la masa muscular. Ella se pule a diario con las pesas y una alimentación lejana a los dulces y a las harinas. Hace dos meses alcanzó el segundo puesto en la categoría Wellness en un torneo nacional realizado en San Luis. “Estaba muy nerviosa a la hora de subir al escenario. Hacía recién seis meses que entrenaba. Pero la familia, los amigos y sobre todo mi preparador me apoyaron mucho”, revivió.

Eduardo Garay, entrenador personal y dueño de un gimnasio en la calle Belgrano es el coach de Luciana. “A Eduardo lo conozco desde los 17 años, cuando corría en el parque y empecé a ver sus cambios físicos. Por eso, el día que lo decidí me comuniqué con él”, contó.

—¿Cuántas veces por semana entrenás?

—Todos los días hago algo. De lunes a viernes vengo al gimnasio, me levanto por lo general a las 7 o 7:30. Hago musculación y me traigo en un taper el desayuno, de acuerdo a lo que me toque en el día. A la tarde estudio y vuelvo al gimnasio o hago un trote. Y, los fines de semana, si hay alguna carrera me sumo o subo al Cerro de la Cruz.

—Seguís corriendo…

—Sí, hago running y trekking, pero distancias cortas para evitar lesiones. Estoy enfocada cien por ciento en el fitness, soy feliz dentro de un gimnasio.

—¿Trabajás además de estudiar?

—Hice el curso de personal trainer cuando tenía 17 años. Trabajo en el mismo gimnasio en el que entreno, y me faltan rendir dos materias de la Licenciatura en Nutrición. El año próximo quiero hacer la tesis.

García Tanco es una mujer que ajusta la mirada, respira y dispara. Es segunda escolta en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Luis. Fue distinguida con un diploma de honor por su promedio: 9,40.

—¿Practicaste otros deportes?

—Cuando era muy pequeña hice roller hockey. Después básquet, natación, el curso de guardavidas y por muchos años hice running. En esa época corrí hasta 21 kilómetros, participé en seis competencias de esta extensión: en La Pampa y Buenos Aires. Aunque me gusta más el trail, recuerdo una en Potrero de los Funes que duró tres horas.

Luciana enumera, como si no contara o no fuera consciente de todo lo que hizo en poco más de un cuarto de siglo. “Salí segunda en mi categoría en La Pampa. Fue mi primera carrera”, dice al pasar ante la insistencia de El Diario. Muestra nostalgia al recordar a Ramón Cabrera, baja la cabeza por un segundo, se pierde en su propia mirada. Siente el golpe por su muerte. Sin palabras, con respeto, en silencio.

—Además de entrenar, ¿qué otras cosas implica el fitness?

—Son muy importantes la dieta y el descanso. Pero también es fundamental la motivación y el acompañamiento del entrenador. Yo muchas veces tuve miedo, sentí que no podía, venía desganada a algún entrenamiento pensando que no iba a rendir al máximo y Eduardo siempre me levantó el ánimo. Somos un equipo.

El próximo objetivo de la dupla García-Garay es un torneo nacional que la Asociación de Fitness y Fisicoculturismo de la Provincia de San Luis tiene previsto organizar entre enero y febrero próximo.

Mientras tanto, “No Beef” suena en los parlantes al ritmo de las mancuernas, barras y los ejercicios repetitivos. Música electrónica para incentivar el entrenamiento. De vez en cuanto, también hay ritmo de cumbia santafesina con Los Palmeras.