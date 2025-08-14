Rueda la pelota para San Luis FC con la ilusión y las ganas de siempre

A las puertas de un nuevo torneo en el campeonato de Primera División de AFA, San Luis Fútbol Club tiene las esperanzas bien altas luego de una larga preparación y la llegada de algunos refuerzos que hacen ilusionar. Aunque para Leandro Páramo, el entrenador del barco, las mejores noticias fueron la recuperación de tres jugadoras que se lesionaron el torneo pasado y tuvieron poca participación en la primera parte del año.

El debut de las puntanas será el sábado a las 17 en el estadio Julio César Villagra, de Córdoba, contra Belgrano, un equipo que en el campeonato pasado le costó mucho a las puntanas. Las cordobesas ratificaron su poderío al empatar de visitante en la primera fecha contra Newell´s, las actuales campeonas.

Como SLFC quedó libre en la primera fecha, Páramo aprovechó para ver el partido de su futuro rival. “Son un equipo muy ágil, rápido, que juega muy bien”, dijo el entrenador, quien no consideró, más allá de la posibilidad de estudiar a sus rivales por un partido, que haber descansado al inicio del torneo represente una ventaja para sus dirigidas.

Es que la planificación que lleva adelante Leandro es a largo plazo y se irá modificando con el correr de los partidos. El entrenador es un convencido para su trabajo que el cumplimiento de los objetivos trazados estará siempre modificado por la manera en que se desarrollen los acontecimientos.

Por ejemplo, el DT piensa que clasificarse entre los seis primeros que pasarán de ronda es una posibilidad concreta y la meta a la que pretende llegar, pero sabe que la sumatoria de los puntos necesarios depende de una serie de factores que pueden estar impulsados por los imponderables y las sorpresas.

A una escala menor, la idea del entrenador es que su equipo juegue con la pelota dominada desde la salida y mantenga la posesión lo máximo posible. “Aunque también sabemos que en el medio del partido pueden pasar otras circunstancias que nos obliguen a jugar de otra manera. Tenemos que estar preparados para eso”, sostuvo.

El armado del plantel fue un tema que ocupó a Páramo durante buena parte de la temporada. El entrenador se mostró satisfecho por la utilización por parte de la dirigencia del cupo de cuatro refuerzos y dijo estar a la espera de una defensora central mendocina que se puede sumar en los próximos días para suplir una zona trascendental en la defensa.

Es que San Luis Fútbol Club sufrió la deserción de dos defensoras durante el parate. Por decisión del cuerpo técnico Carla Lescano dejó el plantel y por problemas personales Rocío Arrieta –titular en la mayor parte del torneo pasado- regresó a Buenos Aires. “Lo de Carla fue una determinación futbolística y Rocío nos manifestó su intención de estar cerca de su familia y nosotros tenemos en claro cuáles son las prioridades. Por eso no nos opusimos a que se fuera”, detalló el entrenador.

Para suplir ese puesto llegó al equipo Macarena Latorre, una central de 22 años que fue clave en el ascenso de Talleres de Córdoba y que en las prácticas demostró jerarquía, a tal punto que Páramo la piensa como titular para el debut.

En la zona ofensiva, San Luis sumó poderío uruguayo con la habilidad de Victoria Rocha, quien viene de Nacional de Uruguay y fue varias veces convocada a la selección de su país. A ella se suma el refuerzo más importante del mercado puntano: la llegada de la histórica Fabiana Vallejos, a quien Leandro ve como una futura líder del plantel.

“No solo le puede transmitir a las chicas todo lo que sabe y lo que vivió adentro de la cancha, sino que también las puede aconsejar en base a su experiencia y su trayectoria. Seguramente va a sumar mucho al equipo”, dijo.

Posiblemente una de las chicas a las que más aconseje Fabiana sea Ludmila Destéfanis, la joven puntana de 15 años que hace un mes está en Buenos Aires, con los entrenamientos de la selección juvenil. Leandro siguió muy de cerca el desarrollo de la chica oriunda de El Volcán y dijo que se reincorporará con el plantel cuando regrese aunque resaltó la importancia de llevarla de a poco, sin apuros. “El torneo pasado estuvo convocada para tres partidos, veremos cómo la usamos en esta temporada”, reseñó.

Puesto a imaginar cómo será el torneo que comenzó la semana pasada, Leandro sostuvo que la paridad será la tendencia más acentuada, “como sucedió en la primera parte”. “La mayoría de los partidos se van a definir por detalles”, vaticinó.

El DT no cree que su conjunto haya sufrido la irregularidad durante el campeonato pasado, cuando SLFC soportó una seguidilla de seis partidos sin ganar luego de obtener resonantes victorias ante equipos grandes de la categoría. Para Leandro, la concentración con que las chicas afronten sus compromisos serán el factor determinante para el éxito.

A punto de cumplir un año en San Luis, Páramo dijo estar “muy cómodo” en la provincia, consustanciado con el proyecto y con las energías renovadas ante la oportunidad que se presenta. Solo queda que la pelota empiece a rodar.