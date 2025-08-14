Botafogo festejó con un gol histórico

Botafogo venció este jueves como local por 1-0 a Liga de Quito, en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, llevado a cabo en el estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro.

El único gol del encuentro lo convirtió Artur, a los 14 segundos, y se transformó en el sexto tanto más rápido en la historia del torneo más importante del continente.

Con este resultado, el conjunto comandado por Cláudio Caçapa quedó al borde de la clasificación a los cuartos de final del certamen internacional. Para ello, deberá obtener al menos un empate en el duelo de vuelta, que tendrá lugar el jueves 21 de agosto desde las 19:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Por su parte, el elenco ecuatoriano está obligado a conseguir una victoria para poder forzar los penales o avanzar de manera directa a la siguiente instancia.

El triunfo del “Fogao” no coincidió con el desarrollo del duelo. Tras el tempranero gol del delantero brasileño, Artur, quien se anticipó a los defensas luego de un centro desde la izquierda por parte de Alex Telles, los dirigidos por Tiago Nunes dominaron el mismo.

A pesar de la superioridad en el juego y de haber pisado el área defendida por el arquero John con mayor insistencia, el cuadro de Quito no logró romper el cero y no pudo rescatar un empate que les dé tranquilidad para el partido definitorio por la serie.

Sudamericana: derrota de Godoy Cruz

El conjunto mendocino no pudo mantener la ventaja y perdió por 2-1 con Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Santino Andino puso el 1 a 0 para el "Tomba" a los 37’ del primer tiempo, mientras que Tomás Cuello igualó a los 22’ del complemento y Hulk remontó a los 43’ con un potente y rasante disparo que pasó por debajo del cuerpo del arquero Petroli.