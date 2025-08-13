  • Nuestras redes
11°SAN LUIS - Miércoles 13 de Agosto de 2025

EN VIVO

Copa Libertadores

Agónico pero valioso triunfo de Estudiantes

En el estadio La Nueva Olla de Asunción, se impuso 1-0 ante Cerro Porteño, con un gol de Ascacibar de penal

Por redacción
| Hace 1 hora

Estudiantes de La Plata le ganó 1-0 con Cerro Porteño de Paraguay, en condición de visitante, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

 

En el partido disputado en el estadio La Nueva Olla de Asunción, el mediocampista Santiago Ascacibar marcó el único gol a los 50 minutos del complemento, de tiro penal.

 

Con este resultado, el equipo de Eduardo Domínguez definirá la serie en La Plata y con su gente, la próxima semana en el mismo horario. En lo pronto, el ´Pincha´ visitará el estadio Florencio Sola el domingo para enfrentar a Banfield a las 16.15 horas por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

 

Por su parte, los del argentino Diego Martínez no pudieron sacar ventaja en condición de local y deberán dar el batacazo en la capital de la Provincia de Buenos Aires. El fin de semana por la octava fecha del Torneo Clausura de Paraguay, visitará a Guaraní el domingo a las 18.30 horas en el estadio Luis Alberto Salinas Tanasio. 

 

