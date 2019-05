Asaltó un negocio: no quería plata, solo $200 en achuras

El insólito robo ocurrió en una despensa de Rivadavia y Doctor Mestre. El ladrón está identificado.

En un primer momento, Carolina pensó que "El Mellizo", como lo llaman en el barrio Las Miranda, le iba a pagar la parrillada que había pedido que le diera. Sería la primera vez que el joven, que tiene fama de ladrón en Villa Mercedes, iba a comprarle a su negocio, dedicado a la venta de achuras. Pero en cuanto la mujer le preparaba la carne, el supuesto cliente sacó un revólver y le demostró a qué había ido realmente: a robarle. Eso sí, no quería la plata que la comerciante tenía en la caja, solo la parrillada que le había encargado. Se llevó 200 pesos en achuras, cargó el botín en el asiento de su moto y se fue con la tranquilidad de una persona honesta que acaba de hacer una compra.

Si bien los nervios se apoderaron de Carolina en esos minutos, ella está resignada. Conoce al ladrón. "Siempre viene acá, a prepotear. La Policía ya sabe quién es. Ya estuvo en el penal, pero así como entra, sale. Es más, capaz que dentro de un rato viene otra vez", comentó. Dijo que una de las últimas veces que el ladrón fue hasta "Doña Rosa", su negocio de Rivadavia y Doctor Mestre, lo hizo con un puñal. Fue a pedir unas achuras, pero como en la vereda del comercio estaba su suegro no se animó a amenazarla, señaló.

Pero el martes, pasadas las ocho de la noche, cuando "El Mellizo" fue hasta la achurería, la mujer estaba sola. Martín, su marido, había salido a hacer un reparto. "Cayó en una 110 nueva. Siempre viene en una moto distinta. Y me pidió un kilo de parrillada", relató.

"Yo pensé que me iba a pagar. Sacó la billetera. Tenía plata y todo", narró. Pero no. "Después me preguntó si quería comprar un 22, me sacó el revólver y me apuntó. Me dijo que lo tenía cargado. Me dio miedo", agregó. Carolina está embarazada de siete meses.

"Esta (la parrillada) me la llevo", le contestó y se fue. "Yo salí para ver que no anduvieran mis hijos afuera y él (el ladrón) se debe haber pensado que yo buscaba a la Policía, porque me dijo: 'La Policía anda por todos lados. Yo estoy re jugado'", recordó, como si le diera igual que lo detuvieran otra vez.

"Siempre viene, en sus estados (intoxicado). 'Dame esto o dame lo otro', nos dice. Mi marido lo sabe manejar. Le dice 'no tengo' y se va, pero siempre amenaza: 'Ya me las voy a cobrar. Ya vas a ir para allá a vender", expresó. Por eso nada de lo que sucedió anteayer la tomó por sorpresa. De hecho, en el barrio todos saben que "El Mellizo" hace un mes asaltó una panadería, que está a una cuadra de ahí, relató.