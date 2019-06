"Kermesse redonda" se presenta este sábado en San Luis

La noche húmeda del 12 de abril de 2014, cuando Carlos "Indio" Solari presentó su recital en el hipódromo de Gualeguaychú, en el que presentó el disco "Pajaritos bravos muchachitos", tuvo de invitados a Sergio Dawi, Daniel "Semilla" Bucciarelli y Walter Sidotti para la canción "La pajarita Pechiblanca". Ese momento fue el disparador inicial para que los ex "Redonditos de ricota" se movilicen para darle vida a la "Kermesse redonda", una suerte de homenaje o tributo a los primeros años de la banda que les dejó miles de seguidores repartidos por todo el país.



Sin Sidotti pero con la presencia de Tito Fargo, Hernán Aramberri y "Los decoradores", un grupo de músicos que los acompaña en la gira, los sobrevivientes de la eclosión ricotera estarán hoy en "Zona azul", a partir de las 23 para que los puntanos disfruten de las piezas redondas. La entrada costará 600 pesos en puerta.

"Indio tuvo un gesto noble con nosotros al invitarnos a su concierto en donde no solo tocamos la canción que compusimos juntos sino también una selección de temas que nos remontaron a las mejoras épocas de la banda. Fue una posibilidad que nos dimos de reencontrarnos. Luego de toda la vorágine, con Semilla nos preguntamos porqué no regalarle a los seguidores un reencuentro. Así surgió la kermesse, un homenaje solo para ellos y la mística de Patricio Rey", expresó Dawi, quien lamentó que en aquella noche de abril no estuviera Eduardo "Skay" Beilinson, el ex guitarrista de Los redondos.

"Solo nos faltaba él para que sea completamente emocionante el reencuentro, pero celebramos que gracias a esa reunión hoy nos volvemos a juntar a tocar", agregó Sergio que no abandonó sus proyectos propios, "SemiDawi", el mejunje de música y pintura que tiene junto a Buccearelli, y " VideoSaxMachine", su espectáculo personal.

Dawi atribuyó que la "Kermesse" también nació porque los músicos luego del último recital de Los Redondos en el 2001, quedaron con un sabor amargo por la inesperada despedida con sus fanáticos. "No tuvimos una posibilidad de darle un cierre. Luego de pensarlo durante años, con Semilla en un momento dijimos '¿Hasta cuándo vamos a dejar al público con las ganas de vernos?' y así nos planteamos hacer este show tal como era en las viejas épocas", explicó Dawi. El saxofonista destacó que en el show no haya pantallas ni obstáculos para la gente.

"La escala teatral nos permitía interactuar con ellos desde el escenario, observarlos y disfrutar en conjunto. Tener un contacto directo", explicó Dawi.

"Los decoradores", la banda que eligió el trío ricotero para que los acompañe en la gira, está liderado por Jorge Cabrera, quien le pondrá la voz a las piezas compuestas por la dupla Beilinson-Solari. "Además traemos músicos cordobeses que estarán como invitados en varias canciones", adelantó el saxofonista.

Sergio también contó que el repertorio estará compuesto por 25 canciones, en las que el público disfrutará, bailará y cantará a viva voz. "Tanto para los seguidores de Patricio Rey como para nosotros, este recital es una suerte de emotividad que la disfrutamos de principio a fin. Aunque solo nos vemos en el show, la cercanía en el escenario, sin tanta masividad, es una aproximidad íntima e inigualable", expresó el músico que estuvo en la formación ricotera durante catorce años.

"La gente siente los temas de Los Redondos y es algo que a nosotros nos gratifica. Estamos muy a gusto con este proyecto que seguirá por un largo tiempo", concluyó.