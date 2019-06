El dueño de Ribeiro garantizó que no habrá despidos ni cerrará sucursales

"Puede haber suspensiones, pero no cesanteo. Con las políticas del Gobierno no se puede esperar un repunte", expresó Manuel Ribeiro, presidente de la cadena con orígenes en Villa Mercedes.

El empresario Manuel Ribeiro, presidente de la cadena de electrodomésticos que lleva su apellido, aseguró este martes que "no hay riesgo de cierre" de esa compañía, ni que se van a producir despidos.

Ribeiro se expresó así tras la decisión de la empresa de solicitar a la Secretaría de Trabajo de la Nación su inclusión en el proceso preventivo de crisis.

"Estamos en un contexto recesivo. Pedimos el proceso preventivo de crisis, que no es más ni menos que para llegar a un acuerdo con los sindicatos. Además hay cambios tecnológicos, crecieron las ventas por internet, lo que significa modificaciones en la modalidad de trabajo", puntualizó el directivo cuya marca tiene orígenes en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

No obstante, en declaraciones radiales reconoció que "puede haber suspensiones" de personal, pero garantizó: "No va a haber cesanteo de personal ni el sindicato puede realizar medidas de fuerza. Hay una actitud constructiva. No corremos riesgo de cierre", remarcó.

La empresa registró una pérdida integral de 683,63 millones de pesos en el primer trimestre del año y ese rojo se extiende hasta los 1.174,8 millones de pesos en los últimos nueve meses; durante el último año, las ventas de la compañía cayeron un 35%.

Ribeiro cuenta con 1.550 empleados y 85 sucursales. Además de electrodomésticos y tecnología, vende y financia muebles, bazar, juguetes, máquinas, herramientas, rodados, artículos de camping y regalos.

Para el dueño de la empresa, "con las políticas del Gobierno nacional no se puede esperar un repunte de consumo", expresó.