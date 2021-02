Reclamo salarial: empleados de Ribeiro continúan de paro

Los veintiséis empleados de Ribeiro, la casa de venta de electrodomésticos más antigua de la ciudad, permanecen de paro por tiempo indeterminado. No acataron el cuarto intermedio y decidieron continuar con el reclamo que comenzó el 10 de febrero.

El pedido puntual de los trabajadores es cobrar sus haberes de manera completa, ya que los reciben de forma fraccionada. "El sueldo es muy bajo, hace dos años que no tienen un aumento. Están en más de 30 mil pesos y en realidad ya llegó a 50 mil pesos, es decir que no es lo que está estipulado en el convenio. Además se lo pagan en minicuotas, como dicen ellos, y así no rinde. Les van dando de a poco, 5 mil pesos una semana, 6 mil la otra, pero nunca el salario completo", remarcó Reynaldo "Pinta" Lunardi, secretario general del Centro de Empleados de Comercios de Villa Mercedes.

El gremialista detalló que hay una escala a nivel nacional que indica que el ingreso de un trabajador en dependencia en el rubro no debe ser menor a 50 mil pesos. "Con los descuentos es un poco menos, y ahora tuvieron el remunerativo y el 7% más que acordamos en paritarias. No están recibiendo nada de todo eso", expresó.

El representante de los trabajadores acotó que los empleados terminaron de cobrar la semana pasada el sueldo de diciembre. "Este es un problema de vieja data, mínimamente lleva dos años. Hay compañeros que sufren las consecuencias, les han cortado el gas o no han podido pagar el total de las tarjetas, los impuestos; lógicamente priorizan alimentar a su familia. La patronal tiene que entender que los chicos trabajan porque necesitan un ingreso económico, cumplen sus obligaciones, horarios, todo, para poder recibir el dinero que corresponde, no es lo que ellos quieren ni cómo lo quieren", dijo Lunardi.

La casa ubicada en la ciudad de la Calle Angosta fue fundada en 1910 y se extendió a todo el país logrando más de 80 sucursales, pero por problemas económicos debieron bajar las persianas en más de 20 filiales a pesar de haber iniciado, hace casi dos años, un procedimiento preventivo de crisis que implicó un plan para optimizar recursos y reducir costos. Las sucursales que permanecen en actividad están en las mismas condiciones que las de la casa matriz de Villa Mercedes. "La única diferencia es que acá decidieron esta medida de fuerza y nosotros los apoyamos. Son veintidós empleados de comercio y cuatro que están fuera de convenio, es decir que son jerárquicos", afirmó el sindicalista.

La semana pasada tuvieron una audiencia virtual con un responsable de Recursos Humanos en Buenos Aires, un representante de la patronal, el sindicato y un grupo pequeño de trabajadores. "Pero los compañeros ya avisaron que hasta que no tengan una respuesta favorable, o hasta que no les depositen lo adeudado, no van a abrir las puertas, a no ser que se dicte la conciliación obligatoria", anticipó. Luego remarcó que para su ver es un local que está en decadencia porque ya no tiene stock. "Los dueños son los de la misma familia de siempre, ahora lo manejan los sucesores de los antiguos fundadores, pero parece que no les interesa mucho o no lo saben manejar, porque se vinieron abajo. No invierten ni siquiera en mercadería, es preocupante lo que está pasando", finalizó.