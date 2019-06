La Escuela Rural Nº 374 "Gobierno de San Luis" celebró su centenario

Todos los niveles se reunieron para recordar la historia de la institución. Asistieron ex alumnos y directivos.

La Bandera Argentina flameó con más intensidad que nunca en el patio de la Escuela Rural Nº 374 "Gobierno de San Luis". La institución que está ubicada en el paraje Dique Vulpiani cumplió cien años y lo celebró a lo grande. Ex alumnos, docentes y directivos que pasaron por las diferentes locaciones que tuvo el centro educativo, volvieron a reunirse para abrazar a su querida escuela.

Lo ameritaba el día: chicos y grandes lucieron sus mejores prendas, y desde muy temprano ayudar a que todo esté a la perfección para que los invitados estuviesen cómodos. La ceremonia comenzó a las 11. Maestras, estudiantes y sus familiares armaron un gran círculo alrededor del mástil. Como todas las mañanas, sonó la campana y la bandera quedó en lo alto. El simple acto protocolar cosechó lágrimas y sonrisas nostálgicas. Los directivos y algunos de los antiguos integrantes de la escuela fueron los encargados de descubrir una placa en el pasillo del colegio.

Luego de la ceremonia al aire libre, pasaron a una gran carpa blanca que montaron detrás del colegio. Allí, un gran collage con fotos de las diferentes épocas de la institución, les dio la bienvenida nuevamente. Es que la "Gobierno de San Luis", pasó por varias etapas. En el 1919, cuando el Consejo Nacional de Educación de aquel entonces aprobó su creación, la institución se llamaba Escuela 244 y estaba ubicada en el paraje Puesto Nuevo del Departamento La Capital (actualmente rebautizado como Pueyrredón). Luego de unos años, y teniendo en cuenta el crecimiento de la población educativa, la trasladaron al Dique Vulpiani. Desde entonces, el paraje se convirtió en su lugar fijo. Primero fue una casona que le perteneció a Carlos Zunino, un vecino. Las habitaciones hacían de aula en ese extenso edificio. Luego el hombre donó el terreno para construir el salón que es hoy.

"La historia que nos atraviesa es maravillosa. Han pasado cientos de niños de todas las edades. Hoy tenemos una matrícula de 35 alumnos y alumnas del nivel inicial, primario y secundario, una modalidad que se puso en marcha la semana pasada. Es generativa con orientación agroambiental", contó Fanny Peralta, directora de la escuela rural. A su vez destacó que para el colegio, la incorporación del secundario, es sinónimo de progreso. "Este centenario nos encuentra muy avanzados gracias a esta nueva propuesta educativa. El secundario rural viene a asegurar la escolarización de los estudiantes, evitando así la migración, el desarraigo y la deserción escolar", resaltó Peralta, quien antes de ser la responsable de la "Gobierno de San Luis", fue docente durante 16 años.

En la ceremonia también se hicieron eco las emociones de Margarita Ziegenfuhs, una de sus primeras directoras. Con lágrimas en los ojos dijo: "Esta es mi casa, de hecho viví acá mucho tiempo. Amo con todo mi corazón a esta escuela. Recuerdo a todos los que pasaron por acá. Recuerdo cuando en el 80 y pico nos mudamos para acá e inauguramos el edificio, fue hermoso".



Jorge Rodríguez, ex alumno, también contó cómo vivió sus días en la escuelita rural. "Aquí aprendí sobre muchas cosas. Comencé y me fui lleno de sueños. Me encanta este lugar".

Para el cierre entregaron diplomas a ex directivos por su trayectoria y a integrantes del Ministerio de Educación de la Provincia. Los chicos y chicas de la primaria, junto a sus compañeros que también asisten a la Escuela de Discapacitados Auditivos Mercedes, hicieron el Himno Nacional en lenguas de seña. Y como no podría ser de otra manera, compartieron platos dulces mientras sonaba el feliz cumpleaños de fondo.