Alberto Rodríguez Saá: "El domingo va a nacer una nueva provincia"

Fue lo que expresó el actual Gobernador durante el cierre de campaña del Frente Unidad Justicialista en San Francisco. Aseguró que se siente como un padre primerizo, ansioso y feliz por que todo salga bien el próximo domingo.

Las emociones, la alegría, la tranquilidad, la paz y los sueños cobraron fuerza este domingo durante el cierre de campaña del Frente Unidad Justicialista en San Francisco. No solo porque los candidatos pueden ver su esfuerzo reflejado en el camino, sino también porque Alberto Rodríguez Saá inspiró certeza en cada pueblo que visitó. "Este acto de cierre es enorme en sentimientos: estoy muy sensible y haciéndome preguntas. Me siento como un padre primerizo; y siento una enorme alegría porque va llegando la fecha. Tengo miedo y ansiedad de que todo salga bien el domingo. Porque va a nacer una nueva provincia", expresó el primer mandatario provincial que va por la reelección.

Hay equipo. Los candidatos del FUJ juntos.

Dijo que hay una fuerte renovación ya que a la campaña la hicieron los jóvenes. "Las chicas y los chicos; las mujeres. Es bueno que pasen estas cosas porque son nativos digitales y nosotros, que somos de la era industrial y agraria, estamos para ayudarles y no soltarles las riendas. Lo mejor es que lo hacemos con certeza y seguridad. Estamos los viejos, los del peronismo histórico, acompañando con orgullo esta enorme renovación. Qué bueno que todos nos pongamos de acuerdo. Nuestra campaña es con alegría, serenidad, en paz, con humildad y respeto. Por eso tenemos tantos sentimientos. Gracias a todos por este colorido, este cariño inmenso, por esta militancia", aseveró.

Alberto. Con tranquilidad, paz y humildad.

A los candidatos del FUJ, además de agradecerles por su trabajo, los definió como arquitectos del triunfo electoral. "Jeremías Vivas (candidato a intendente por San Francisco) dijo que soy amigo de la localidad y me miraba para ver qué cara ponía. San francisco, Leandro Alem, Luján, Quines, Candelaria y cada uno de los parajes del departamento Ayacucho, que son muchos. Más Martín, Pringles, Chacabuco y Junín, somos todos serranos y tenemos una característica: para caminar las sierras o en el campo tenemos que mirar para abajo, si no nos caemos. Cuando miramos para arriba nos encontramos con las sierras, y no sabemos que hay detrás, eso nos obliga a los serranos a tener imaginación. Tenemos que anticiparnos a lo que viene. Además los serranos somos buenos, a esa imaginación la convertimos en sueños, eso nos une, hace que además de amigo de San Francisco seamos todos serranos. Me gusta el aire serrano y por eso soy puntano", exclamó y estallaron los aplausos en el polideportivo de la Comuna, luego de que citara un pequeño fragmento de "Caminito del norte".

Eufóricos. Los vecinos acompañaron a los candidatos.

Alberto siguió con lo que significa ser serrano y afirmó que al no poder ver hacia el otro lado de las sierras los puntanos son desconfiados hasta que pueden ver qué hay del otro lado. "Eso nos hace desconfiados y serlo nos une. Cuando somos confiados es porque conocemos al otro. En este caso nosotros sabemos que cuando algo no sucede, cuando hay una crisis, siempre estamos, con el más humilde, cuando hay desocupación y en la crisis. Cuando nosotros soñamos confiamos en aquellos que si van a cumplir nuestros sueños, en la previsibilidad, en la certeza. Somos amigos hermanados y serranos, por eso nos distinguimos y somos puntanos", enfatizó.

Noticia en desarrollo...