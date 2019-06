Ensamble Serrano: canciones naturales entre el folclore y el jazz

Como un llamado de los orígenes. Así describe Matías Serrano al disco “Llamamientos”, un trabajo que grabó con su grupo, convenientemente llamado "Ensamble Serrano", y que presentarán hoy a las 21:30 en la sala 'Hugo del Carril' del Centro Cultural Puente Blanco. El repertorio reúne canciones con huella cuyana, íntimas, profundas y con un ritmo que conjuga la música folclórica y el jazz.

El líder de la banda definió al estilo de la agrupación como “no muy común". "La música que hacemos es una mezcla del folclore latinoamericano, que se fusiona con géneros como el jazz. Me siento muy identificado con eso”, detalló Serrano, quien hace la voz, la composición y la guitarra del ensamble que arrancó con un puñado de canciones suyas que luego pudieron materializar en un disco grabado durante el año pasado en La Casa de la Música, de Villa Mercedes.

“Llamamientos”, el nombre del álbum, responde a un sentido de pertenencia con los ritmos autóctonos, interpretados en la banda junto a Federico Olguín, Cándido Sanz, Juan Ponce y Ana Laura Rosales. “Justamente le pusimos ese nombre porque sentíamos que el grupo de canciones no se podía encasillar solo en un género, sino que era un grupo de géneros latinoamericanos. Lo que nosotros sentimos son los diversos llamados de todos los grupos latinoamericanos que habitan en nosotros, una cuestión de genes. Son llamados internos y nuestra respuesta es el disco”, detalló Matías. Así presentan su repertorio, casi como un homenaje.

“Las canciones fueron compuestas en torno al territorio cuyano, mucho tiene que ver con San Luis, pero también con toda la región. Yo provengo de Mendoza, he compartido paisajes y en torno a esos paisajes se ha generado la música, que mucho tiene que ver con la naturaleza, las sierras, el río, el agua. Entre todo esto se mezclan las fronteras de San Luis. Un poco Mendoza, Córdoba y San Juan”, explicó el músico, quien destacó que se sienten muy preparados para la presentación y muy conectados como grupo. “Hemos tenido tiempo suficiente como para pulir detalles o arreglos”, indicó.

Si bien la presentación oficial es este viernes, el grupo ya tocó en dos oportunidades algunas canciones del disco en bares de la ciudad y recibieron mucho afecto por parte del público. “Nuestra música es particular, por lo tanto no tenemos un público masivo, sino espectadores interesados en nuestro estilo. El recibimiento siempre fue muy lindo y tuvimos el reconocimiento también de muchos colegas”, contó Serrano.

Como planes a futuro, el compositor adelantó que tienen intenciones de llevar el show a Villa Mercedes y posiblemente a Mendoza y Córdoba.

El espectáculo de este viernes, organizado por Río Producciones, fue declarado de interés legislativo y municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad y tendrá la participación de Nahuel Pavano y la Academia de Danzas "Desde el Alma", que acompañarán la obra en algunas de sus canciones. Las entradas en puerta tienen un valor de $150.