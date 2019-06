Más de 300 alumnos puntanos prometen la Bandera en Toro Negro

Un nuevo recordatorio de la muerte de Manuel Belgrano llevará a cientos de niños frente al mástil más alto de la Argentina, ubicado en Toro Negro, para la tradicional promesa a la Bandera que realizan los alumnos de cuarto grado de la primaria. Este año, el Ministerio de Educación quiere mostrar la diversidad de propuestas educativas que ofrece San Luis. Por eso, más de 300 alumnos de 4º grado de 29 escuelas públicas, privadas, generativas, rurales, bilingües y autogestionadas participarán de la ceremonia que comenzará a las 9:30 del jueves.

El recibimiento a los colegios estará a cargo de la orquesta infantojuvenil, en la que aseguraron buscan que los alumnos intercambien experiencias y conozcan el lugar en donde está emplazado el mástil de 60 metros de altura. La jefa del Programa Innovación Educativa, Victoria Vega, habló con El Diario para explicar cuáles son las novedades para el nuevo aniversario de la muerte del creador de la Bandera. "Queremos que además de la promesa a la insignia patria, los alumnos conozcan el monumento emblemático para San Luis y el porqué de la elección del lugar cada 20 de junio, de la localidad del Departamento Belgrano", explicó.

Cerca de las 11 comenzará el acto de la promesa a la Bandera que en su caminata por los alrededores del mástil también tendrá modificaciones. "Hemos pensado que todos los alumnos de las escuelas desfilen mezclados y no sectorizados por la institución a la que pertenecen. Al momento de la jura, no solo estará la insignia patria, sino que también seleccionamos cinco banderas de distintos colegios. Si bien la escuela rural de Toro Negro no tiene en su matrícula niños de cuarto grado, estará presente como anfitriona de la celebración", contó Vega.

La funcionaria destacó que el acto será posible gracias a la colaboración de las distintas áreas, como el Programa Cultura, el Ministerio de Turismo y Parques y el Ministerio de Obras Públicas. "El lugar está en condiciones óptimas para recibir a los visitantes tanto en la limpieza y acondicionamiento de las tres hectáreas, como también presentaremos el dibujo de una escarapela en el escenario frente al monumento. Además, la invitación para los chicos de primaria es de Juana y Pacual con el lema 'Prometo mi Bandera en Tierras de Valientes'", comentó.

Al cierre del acto habrá espectáculos musicales a cargo de las distintas agrupaciones gauchas que cada año participan. Asimismo, a modo de almuerzo, la comunidad de Toro Negro y zonas lindantes ofrecerán productos tradicionales. "Durante la mañana, personal del Servicio Penitenciario de San Luis dará una chocolatada con meriendas", dijo sobre cómo calentarán el cuerpo en la zona que cada año recibe a los puntanos con mucho frío.