Histórico bronce puntano en el Panamericano

Los puntanos Milagros Mercado y Fabricio Gómez hicieron historia en el taek-wondo puntano, al ganar dos medallas de bronce en el Panamericano de Cadetes y Juveniles que se disputó en Portland, Estados Unidos, con acción en el Oregon Convention Center.

Milagros logró bronce en división Welter Femenino menos de 55 kg, y Fabricio hizo lo propio en Middle Masculino menos de 73 kilos.

Con 16 y 17 años, respectivamente, Mercado y Gómez son los primeros sanluiseños en un Panamericano de Taekwondo, y a eso le sumaron la preseas de bronce.

Milagros combatió en cuartos de final con Haití, vencedor de México, y se impuso con un cómodo 9 a 0. Y en semifinales perdió ante la estadounidense Anastasija Zolotic, que luego sería la campeona.

Fabricio superó en cuartos al representante de Ecuador, en un disputadísimo 9 a 8, y en semifinales perdió con el brasileño Vinicius Assis Matos, finalmente medalla de oro.

La delegación argentina sumó seis medallas (dos de oro y cuatro de bronce), de las cuales dos fueron de nuestros representantes.

Lograron oro Giulia Sendra, de Santa Fe, y José Luis Acuña, de Neuquén. Y fueron bronce, junto a Milagros y Fabricio, María Paz Calderón, de Mendoza, y David Báez, de Buenos Aires (Región Metropolitana).

En el podio de selecciones, en combate, Estados Unidos arrasó en el medallero con 45, Canadá sumó 22 y Brasil fue tercero con 19.

Y en Poomsae (formas) primero quedó Canadá, segundo Estados Unidos y tercero se ubicó Puerto Rico.

Las emociones

Anoche Fabricio regresó a San Luis y hoy lo hará Milagros.

El puntano, mientras viajaba de Mendoza a San Luis acompañado por su papá y entrenador Oscar Gómez, habló con el programa "Dame Pelota" de Lafinur FM Radio 90.9. "Es una alegría inmensa, todavía no caigo. Llegar al Panamericano fue durísimo desde la clasificación, y estar ahí, representar a la provincia y al país fue un orgullo pero también una gran responsabilidad", dijo Fabri, con una felicidad que le va a perdurar toda la vida.

De sus peleas, remarcó: "Ante Ecuador fue durísima, se resolvió en los últimos segundos 9 a 8 y eso me dio la medalla. Después en semifinales mi rival era muy alto, tenía mayor alcance y me complicó en el inicio. Luego reaccioné, acorté puntos (20-10) pero no hubo tiempo".

Fabricio dijo que "con Milagros solo tenemos palabras de agradecimiento para el Programa Deporte y para el Gobierno que nos apoyaron en todo momento". Y redobló la apuesta. Cuando le preguntaron si ya tenía decidido donde iba a colgar o a poner la medalla, contestó: "No lo sé, pero sí tengo claro que hay que seguir entrenando, mejorar y que crezca el taekwondo en la provincia".