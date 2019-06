Maradona salió al cruce de los rumores que indicaban que tiene Alzheimer

El astro argentino Diego Maradona salió al cruce de los rumores que indicaban que padecía un principio de Alzheimer y disparó munición gruesa contra el periodismo: "Con las enfermedades, no se jode".

"Mienten, hablan de alzheimer pero no saben lo que quiere decir esa palabra. La gente que tiene alzheimer se muere y yo no me estoy muriendo", agregó Maradona a través de un video en su cuenta personal de Instagram.

Maradona, de 58 años, está en Argentina para someterse a dos operaciones, una en la rodilla y otra en el hombro, que le demandarán varios meses de recuperación.

En los últimos días algunas versiones indicaban que el ex capitán de la Selección argentina padecía algún principio de Alzheimer, más allá de haber dejado la conducción técnica de Dorados de Sinaloa porque debe tratarse de sus afecciones.

"Muchachos, con las enfermedades no se jode", escribió Maradona en su red social, en la que colgó el video en el que habla de frente a la cámara bastante fastidiado.

En ese sentido, el ex DT de la Selección argentina en el Mundial 2010, fustigó a los que "no saben hacer periodismo" y los acusó de "crear confusión".

Incluso, en un comunicado dado a conocer por el abogado Matías Morla días pasados, el propio allegado a Maradona había desmentido las versiones en torno a la salud del astro.

"Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene principio de Alzheimer quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido", explicó el letrado.

