Los números de la Argentina de Macri

Mauricio Macri asumió su presidencia denunciando una "campaña del miedo". El 10 de diciembre de 2015 el dólar valía 9,75 pesos y la inflación llegaba al 22%, la cual prometió bajar a un dígito porque se trataba de la política económica "más fácil del mundo".



En casi cuatro años de gestión de Cambiemos aumentó 200% la inflación, 230% el dólar (hoy vale 44 pesos) y 63% la deuda externa. Un verdadero cambio de rumbo.

Estamos en las peores condiciones en muchos años, producto del cambio de la política macroeconómica.





A un año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos enteramos que el desempleo trepó a dos dígitos: 10,1% de la población económicamente activa hoy no encuentra trabajo, la cifra más alta en 13 años. Por otro lado, la pobreza alcanza al 32% de los argentinos: una familia necesita más de 30.337 pesos para no ser pobre y $12.086 para no ser indigente.



Es evidente que la situación macroeconómica ha desmejorado sideralmente en todos los frentes para la mayor parte de la población.



¿Qué hizo Cambiemos para llegar a esto?



• Liberalizó el comercio en detrimento de las pymes.



• Desreguló los mercados y aplicó una política monetaria en favor de la renta y la especulación financiera.



• Promovió paritarias por debajo de la inflación, deteriorando salarios y disparando los indicadores de pobreza.



• Firmó un acuerdo usurero con los fondos buitres que sirvió para habilitar la ventanilla del endeudamiento externo, vital para el financiamiento del déficit fiscal y de cuenta corriente, desequilibrios generados por una política de clásico corte neoliberal.



Los argentinos estamos en las peores condiciones en muchísimos años producto del cambio de la política macroeconómica y del proyecto de país. Por eso, como dirigencia y sociedad, tenemos la obligación de construir entre todos una Argentina que vuelva a ponernos de pie.