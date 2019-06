Impulsan un proyecto para garantizar el cupo femenino en los escenarios puntanos

En sintonía con el proyecto de ley nacional que garantiza la presencia de artistas mujeres en los escenarios del país, el colectivo Mujeres en la Música de San Luis (MMSL), junto a la concejal del bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ) Ayelén Mazzina, inició un proyecto para fomentar el cupo femenino en los shows que se realicen en la ciudad. El proyecto prevé que en los espectáculos que impliquen la participación de más de tres bandas, un 30 por ciento de la grilla debe estar compuesta por bandas conformada por mujeres o mixtas. El documento tomará estado legislativo el próximo jueves y se espera que pase a la Comisión de Cultura, donde será pulido y discutido con las representantes de MMSL y el resto de los actores intervinientes.

La semana pasada, el colectivo MMSL mantuvo una reunión con la senadora nacional Eugenia Catalfamo; la jefa del Programa Cultura, Silvia Rapisarda; y con la concejal Mazzina. Allí pusieron sobre la mesa la propuesta de adelantarse un paso y presentar un proyecto de ordenanza para la ciudad similar al que se impulsó a nivel nacional. "En el mundo de la música son terribles las desigualdades que se viven. Como legisladoras y a su vez como mujeres, queremos ayudar. Si bien puede que no logremos grandes cosas, estos son pasitos que vamos dando para empezar a visibilizarnos dentro del lugar que cada uno ocupe y esto se va a hacer cada vez más grande", manifestó Mazzina.

"La idea es presentarlo en el Concejo como un proyecto de ordenanza donde se pueda regular el cupo y el acceso a todas las artistas mujeres a los eventos de música en vivo en el ámbito de la ciudad de San Luis, por supuesto que a nivel provincial también lo están evaluando para presentarlo. Esta necesidad de trabajar con las mujeres es algo que estoy pensando hace mucho tiempo y la media sanción que obtuvo en el Senado el proyecto de ley nacional me dio el pie. Pedí esa ley, la modifiqué como un proyecto de ordenanza y le agregué algunas cosas que las chicas me pidieron. Además, serán invitadas a la Comisión para que ellas puedan expresar sus necesidades e impulsarlo para darle más fuerza", indicó.

Agregó que en caso de que no se cumpla con lo estipulado, la autoridad de aplicación, que será el Ejecutivo municipal, podrá sancionar con una multa que implica el 6 por ciento de la recaudación bruta de todo lo que haya generado el evento y ese dinero será destinado al fomento y la promoción de proyectos de músicos o músicas municipales emergentes y de investigación, que sirvan para seguir promoviendo la formación y el acceso de las artistas y las trabajadoras de la cultura a la industria cultural.

"Hay un montón de mujeres en San Luis que son artistas increíbles, queremos que se empiecen a visibilizar y que sean la primera opción", subrayó.

La cantautora puntana, Flavia Calderón, participó de la mesa de reunión con las legisladoras. "Pedimos hacer unas reformas al proyecto porque hablaba de las mujeres músicas considerando únicamente a las cantantes, entonces les comentamos quiénes son las que entran en el concepto de mujeres en la música. Allí les planteamos que dentro de la colectiva hay gestoras, productoras, sonidistas, operadoras, sesionistas, intérpretes, cantautoras y compositoras, es más grande de lo que se cree, por eso es importante que trabajemos en conjunto", expresó.

"Hicimos hincapié en la ley provincial de música que salió en el 2006 y que en algunos aspectos está muy bien, pero en otros sucede que las mujeres no estamos contempladas. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias. La colectiva no tiene un color político, abraza a todos por igual, sabemos que nadie nos regala nada, solo pedimos que se cumpla la función que cada uno tiene y aprender que esto es lo que tiene que suceder, por eso debemos 'pulsar' para que no se distraigan tanto", lanzó.