Suman al padrón electoral a 3.600 jóvenes de 16 y 17 años

Unos 3.600 adolescentes de 16 y 17 años con domicilio en la Provincia de San Luis fueron ya incorporados al padrón electoral y podrán ejercer su derecho a voto en las Elecciones Generales que se realizarán el 11 de agosto (PASO) y el 27 de octubre. Esos chicos que no pudieron hacerlo en la elección provincial del pasado 16 de junio, ahora fueron incorporados luego de que la Cámara Nacional Electoral recibiera del Registro Nacional de las Personas (Renaper) los reclamos que se realizaron en varios distritos electorales como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

La secretaria Electoral Federal, Sonia Randazzo, explicó que “luego de la publicación del padrón electoral provisorio que se realizó a partir del 10 de mayo y que estuvo disponible durante los quince días posteriores, la Cámara Electoral mandó más de 6.000 novedades y entre ellas las que el Renaper no había incluido, que eran los trámites de jóvenes de 16 y 17 años. Y lo que hemos actualizado nosotros en este período y que lo estaremos publicando son 3.614 chicos de esa edad que figurarán en el padrón y estarán habilitados para votar”.

Aunque destacó que para ellos el voto no es obligatorio, dijo que “esto se ha replicado en todo el país y todas las Secretarías Electorales han tomado los reclamos, por eso la Cámara Electoral ordenó la publicación, de manera extraordinaria, del padrón electoral provisorio entre el 20 y el 24 de junio para que los chicos de esa edad se fijen si están y en caso contrario hacer la queja formal”.

Además, Randazzo aclaró que “los que hayan hecho el reclamo es esta última fecha no se van a ver reflejados en el padrón definitivo que se publicará entre el 12 y el 22 de julio, porque esa información nos llegó hoy (ayer) para que revisemos las mesas, los circuitos y el orden y así darle el 'okey' a la Casa de la Moneda para que los imprima. Los que hayan hecho sus reclamos entre el 20 y el 24 de junio se verán en el padrón definitivo después de la publicación, cuando entra el período denominado 'de agregados y tachas'. Es decir que sí estarán incorporados en el padrón que reciba el presidente de cada mesa”.

La funcionaria judicial señaló que “por esta situación especial, entiendo que la Cámara Electoral incorporará los agregados y tachas para actualizar la publicación del padrón definitivo y por algún medio hacerle saber a la gente en qué mesa votan todos estos que fueron agregados y que no aparecían en la primera consulta que hicieron”.

Randazzo indicó además que también por la página web www.padron.gob.ar todavía se pueden hacer los reclamos e ingresar la documentación que se les solicite: “Incluso si no tuvieran acceso a esos certificados, igual pueden dejar asentado el pedido si es que no figura en el padrón. Porque nosotros podemos ingresar al sistema Chutro y allí buscar el acta de nacimiento y todos los datos que se le solicitan al elector”.

También explicó que un motivo por el cual no figuran es que esos chicos nunca hicieron la actualización del DNI a los 14 años. “Hay mucha gente que reclamó por sus hijos de 16 y 17 años, pero en varios casos hemos detectado que la imagen y la fecha del último documento es anterior a los 14 años y en esos casos es imposible tomarles el reclamo e incorporarlos al padrón”, señaló. En esos casos dijo que tienen que ir primero al Registro Civil y hacer el trámite de actualización del DNI.

“Porque el objeto de hacerlo a los 14 años es justamente para que puedan figurar en el padrón electoral porque ya es los considera mayor”.

Sobre aquellos electores que el domingo 16 tuvieron inconvenientes para emitir su voto en la elección provincial porque en el padrón figuraba un ejemplar diferente a la que tenían en su poder, aclaró que “las bases de datos con las que se confeccionó el padrón para esa elección lo suministró la Cámara Electoral Federal. Además la Justicia Electoral provincial hizo una publicación provisoria de ese padrón y debería haber existido un reclamo, si es que no coincidía la letra del ejemplar de ese DNI. Ese reclamo sí lo tomamos nosotros para luego corregirlo en el padrón definitivo. Me parece extraño y no es habitual que una persona figure con un ejemplar B, C o D si nunca lo tramitó. Debe ser una situación excepcional porque la tecnología hoy nos permite ver la fotografía de la persona, su firma, las huellas dactilares y la fecha en que se hizo por última vez ese trámite. Es decir no puede existir un ejemplar si efectivamente no se tramitó. Porque esos campos solo pueden ser completados en el Registro Nacional de las Personas”.

En cambio Randazzo señaló que, “el mismo día de la elección alguna gente dice que no tiene el ejemplar X pero resulta que hizo el trámite y la tarjeta aún está en el Registro y nunca la fue a retirar”. Por eso reiteró que “cada votante debe fijarse en su DNI tarjeta donde dice 'Ejemplar' que viene consignada una letra A, B o C, etcétera. Y cuando consulte el padrón electoral uno de los campos dice 'Tipo de Documento' y allí figura DNI y luego una letra que debe coincidir con la que muestra la tarjeta de identificación”.

Un derecho defendido

-Unos 400 mil jóvenes de 16 y 17 años no figuraban en el padrón electoral nacional como habilitados a votar por primera vez.

-La Cámara Nacional Electoral mandó más de 6.000 novedades a la Secretaría Electoral Federal de San Luis y entre ellas las que el Renaper no había incluido, que eran los trámites de jóvenes de 16 y 17 años.

-Para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto y las posteriores generales del 27 de octubre, se incorporaron 3.614 nuevos electores sanluiseños de 16 y 17 años.

-A través de la página www.padron.gob.ar se pueden hacer los reclamos e ingresar la documentación de aquellos jóvenes que no figuren.

-Para figurar en el padrón y estar habilitados a votar a los 16 hay que haber tramitado el DNI a los 14 años.