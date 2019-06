La renuncia del diputado Fara suma fracciones en la UCR

“Comunico la renuncia de afiliación a mi amada Unión Cívica Radical”, escribió Alberto Fara, diputado provincial, en una carta documento dirigida a Hugo “Pipo” Rossi, presidente a nivel provincial del partido. Con una foto de la nota publicada en su perfil de Facebook, el legislador del Departamento Junín anunció su alejamiento, motivado por la lista de precandidatos a diputado nacional que presentó la UCR, que habría sido acordada sin consenso.

“Es difícil estar donde te discriminan y no tenés apoyo, y te las tenés que arreglar solo cuando con otros el trato es distinto. Es difícil estar donde no te sentís representado, tanto a nivel provincial como nacional. Los puntanos (San Luis ciudad) y algunos dirigentes se creen que nos pueden llevar por delante y no es así”, afirmó Fara en la publicación.

Sin querer nombrarlos, el legislador hizo referencia a Alejandro Cacace y Claudia Rocha, dirigentes del radicalismo más joven, que habrían ganado la pulseada una vez más al poner como precandidatos a diputado nacional a Cacace y como segunda en la lista a Eugenia Gallardo, dirigente de Avanzar, el partido aliado en las últimas elecciones provinciales, del senador nacional Claudio Poggi.

Vale la pena aclarar que la lista Cacace-Gallardo es de precandidatos y deberá competir en las PASO del 11 de agosto con la lista del PRO, compuesta por Bartolomé Abdala, diputado provincial y Betiana Ponce, para ser candidatos por la alianza Juntos por el Cambio, antes conocida como Cambiemos. La representación de la UCR para lograr un lugar en la lista para las elecciones del 27 octubre palidece así aún más en comparación.

“En términos futboleros, a partir de hoy ‘soy jugador libre’, pero si por ejemplo siempre jugué en River no voy a jugar en Boca, tampoco me seducen Vélez o Lanús. Trataré de hacer un club nuevo (con las mismas ideas y convicciones) y, si no fuera posible, o dejo el fútbol o acompaño de afuera’”, dijo el oriundo de Santa Rosa del Conlara, no sin antes aclarar: “Seguiré la lucha con la misma fuerza para que nuestra provincia y nuestra gente esté cada día mejor, desde el lugar que me toque”. Fara no dejó claro si renunciará a la banca que actualmente ocupa en la Legislatura provincial (cuyo mandato termina en 2021) o conformará un bloque unipersonal. No contestó a los múltiples llamados realizados por este matutino

Una molestia compartida

Esta situación no molestó solamente a Fara, sino también a otros históricos dirigentes como Walter Ceballos y el intendente de Santa Rosa del Conlara y actual vicepresidente del comité provincial del partido, Miguel Postiguillo.

“Me hubiera gustado que se hubiera inscripto como precandidatos a diputados nacionales por el distrito San Luis alguna lista de consenso integrada solo por radicales, como forma de garantizar la representación de la UCR en la lista final de octubre. No se dio”, manifestó Walter Ceballos en su página oficial de Facebook.

El ex funcionario del Ministerio de Defensa de la Nación había criticado días atrás que Cacace fuera candidato con un cargo legislativo en curso hasta 2021. “No estoy de acuerdo que se presenten de precandidatos a cargos legislativos quienes no han concluido un mandato en ejercicio de otro cargo legislativo”, apuntó en otro posteó.

Y, en una publicación mucho más amplia, recordó que el senador Poggi se había comprometido a que ambos candidatos a diputado nacional deberían salir de la coalición Cambiemos, es decir del PRO y la UCR. Entre otras cuestiones, también recomendó que los candidatos fueran del interior provincial, dado que Riccardo y Poggi, actuales legisladores nacionales, son de capital y propuso como candidatos a Postiguillo y a la diputada provincial Elena Pastor, quienes terminan sus mandatos este año.

Postiguillo fue más breve pero contundente con su rechazo a las candidaturas. “Comprendo la bronca del diputado Fara y repudio el accionar de la dirigencia de la Unión Cívica Radical”, publicó en su perfil de Facebook. “El armado de las listas a diputados nacionales de nuestro partido se ha realizado, una vez más, solo con el beneplácito de un sector”, agregó en otra publicación. Ninguno de los dirigentes contestó a los llamados y mensajes realizados por El Diario.

Diferencias previas

Las diferencias con este sector ya habían existido antes. En la convención radical del 16 de febrero se impuso la facción de Cacace en cuanto al armado de las candidaturas a nivel provincial para formar parte del frente opositor San Luis Unido. Postiguillo, Ceballos y Hugo “Pipo” Rossi, presidente , marcaron que la lista del Frente San Luis Unido había sido marcada a dedo por Poggi, con poco espacio del radicalismo, evidenciado por ejemplo en la lista de senadores provinciales, totalmente ocupada por candidatos de Avanzar.

Rossi, sin embargo, parece haberse cruzado de vereda. “A nadie se les afectó el derecho de elegir y ser elegido, que por otra parte está garantizado por el marco legal de las PASO. Si creían que el candidato debería haber sido del interior tendrían que haber presentado alguna candidatura en tal sentido y trabajado en una propuesta y proyecto alternativo al que se presentó. Nadie se los impedía”, respondió a El Diario el presidente provincial.