Advierten que en un año la ciudad se quedará sin paraísos

Así lo prevén en la Asociación Pircas. Dicen que el 80% de los ejemplares de esta especie está enfermo y es irrecuperable.

La Comisión de Medio Ambiente de la Asociación Pircas advierte desde hace años sobre la enfermedad de los paraísos, una de las especies que componen el arbolado público de la ciudad de San Luis. Aseguran que por la inacción de la Municipalidad por revertir la situación, el año que viene la capital no tendrá más estos ejemplares en sus veredas y plazas. Hay un 80 por ciento de los ejemplares infectado que no se puede recuperar.

"En estos últimos meses ha empeorado el panorama de los árboles en la ciudad de San Luis. Observamos una mayor cantidad de paraísos enfermos y, dentro de un año, la capital puntana va a carecer de esa especie en el arbolado público. La aparición de un pequeño rebrote en la punta dio cuenta de que estaban infectados. Al poco tiempo ese rebrote se volvió amarillo, lo que quiere decir que ese ejemplar ya está muerto", explicó Roberto Espinosa, miembro de la Comisión.

Pircas había informado el año pasado que ya hay un sesenta por ciento de árboles infectados por un hongo que los seca. En noviembre se reunieron con el intendente Enrique Ponce para hablar del tema y que el Municipio pueda revertir la situación. Unos meses después, la cifra de árboles enfermos aumentó mucho y ahora supera el ochenta por ciento.

"Con los ejemplares infectados no se puede hacer nada. Hay que darlos por muertos. El Municipio ha colocado algunos árboles, pero siguen cometiendo el mismo error. No le da la importancia al espacio donde la planta va a recibir el agua necesaria para que la raíz se afiance y no muera. Hace plantaciones donde no hay capacidad para almacenar agua", afirmó Espinosa.

Luego agregó: "San Luis tiene una geografía urbana bastante compleja. Hay veredas de un metro de ancho, cuando tienen que ser, mínimo, de un metro y medio para poder plantar un árbol. Son varios los factores que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una plantación o forestación en el espacio urbano, más en esta ciudad donde hay muchas veredas angostas y muchos edificios sobre la línea municipal. Sobre eso también vamos a hablar con Edesal, para ver cómo se puede dar solución al problema del cableado para que no conviva con la copa del árbol. Se necesita una adecuada planificación y legislación".

Para no volver a tropezar con la misma piedra, en la Asociación Pircas recomendaron hacer un censo de todos los ejemplares que componen el arbolado público en el espacio urbano de la ciudad de San Luis. Luego, piden hacer una selección de especies según cada espacio, sin generalizar ninguna forestación.

El integrante de Pircas sumó que "también hay que evitar las podas agresivas por parte de la Municipalidad y de las empresas que contrata a veces el propio frentista. Se piensa que al podar la planta todos los años se va a desarrollar mejor, y no es así. Las especies forestales requieren dos tipos de podas, de formación y de orientación. Los frutales sí se podan todos los años".

Por último, concluyó: "Nosotros tenemos una perspectiva de contribuir, no de destruir. No nos manejamos por cuestiones políticas. Tenemos una filosofía de vida por la cual justamente apreciamos la naturaleza, que creemos que es factible de estar en el espacio urbano. Pero es necesario que las autoridades prevean un presupuesto. No es una inversión de poco peso mantener el arbolado público".