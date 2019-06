Keisy está en la elite

La judoca puntana Keisy Perafán entrena duro en Belo Horizonte, en dobles turnos físicos y técnicos que se suceden desde el lunes de la semana pasada, y que son parte de la planificación de la Selección Argentina camino a los Juegos Panamericanos de Lima, en Perú.

Tras la finalización de los entrenamientos en Brasil, con un roce superior al que las judocas albicelestes pueden encontrar en nuestro país, Keisy y todo el equipo partirán a Canadá para competir desde el próximo 5 de julio en el Grand Prix de Montreal, donde estarán las mejores del planeta judo.

Atiende el celular y dialoga con el programa "Dame Pelota" de Lafinur FM Radio, tras el entrenamiento vespertino en el Minas Tenis Club. Habla con la serenidad y el convencimiento de siempre, pero esta vez hay un dejo de bronca: "Había una posibilidad de ir a los Panamericanos, pero al final va Paula (Pareto) que es la mejor del continente. Tendré que esperar a que sea mi oportunidad. Me quedo tranquila de haber hecho mi máximo esfuerzo, clasifiqué a los Juegos Panamericanos pero va la número 1 del continente, yo quedé Nº 5", indica la puntana, ante la crudeza del reglamento Panamericano Olímpico de Judo: solo clasifica un deportista por país y por categoría.

Keisy, como número 5 del continente, increíblemente queda afuera porque la "1" es de su división: "Al principio me costó entenderlo y me puse mal, pero con el correr de los días me fui sintiendo mejor. Paula es fuera de serie y sería como dejar a Messi en el banco, algo ilógico. Es tener paciencia y seguir entrenando".

Perafán, que es división hasta 48 kilogramos —la misma categoría de Pareto—, remarca: "Subí una vez a 52 kilos, pero es mucha la diferencia; y más allá de Paula me siento mucho mejor en 48, que es donde soy fuerte. Siempre pienso que ella es una referente para saber cuánto me falta y dónde estoy parada".

En Canadá irá "lucha por lucha" y analiza las virtudes de su amiga Pareto: "Es difícil de tirar, yo apunté nuevos recursos, pero es más complicado de lo que parece, tiene el centro de gravedad muy bajo y eso la hace muy fuerte".

Keisy vive el momento con tranquilidad, no detiene su entrenamiento y recuerda a la futbolista brasileña Marta, quien en su despedida del profesionalismo en el Mundial de Francia, y tras ser elegida seis veces mejor jugadora del mundo, sentenció: "Lloren al principio para sonreír al final".

Llora a escondidas Keisy, pero no deja de dar batalla y ya es de las judocas más importantes del continente. Al final del camino... y todavía le falta un montón de recorrido, esperan las sonrisas.