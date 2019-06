Alberto Rodríguez Saá cerró el 2° Congreso de Medio Ambiente

"Este es un espacio federal que surge de la necesidad de empezar a encontrar respuestas concretas para enfrentar el cambio climático. Venimos realizando un muy buen trabajo unificando políticas ambientales comunes", especificó la secretaria de Medio Ambiente y contó que la reunión anterior fue en La Rioja y que la próxima será en Córdoba, en agosto.

El Gobernador inició su discurso dando la bienvenida a los congresistas de las provincias invitadas, además aprovechó para agradecer a quienes lo invitaron a participar del cierre del Congreso.

El primer mandatario provincial brindó un breve panorama sobre la emergencia ambiental en la Cuenca del Morro El Morro. "Con todos los adelantos mejoramos nuestra ganadería y agricultura, somos el 1% en la producción de soja y maíz, en ganadería mejoramos muchísimo nuestros planteles y ahora representamos el 4%. De golpe en San Luis, en los 80, comienza la era industrial y nos transformó", explicó y agregó: "Vivimos la llegada del industrial con una cabeza distinta, los hacedores de la industria nos empezaron a transformar. Nos adecuamos y nos convertimos en una provincia industrial. En los 90 hicimos un acuerdo con Canadá y de nos hicieron un proyecto que denominamos Autopista de la información. Actualmente el cerebro está en la ciudad de La Punta. Pusimos fibra óptica y las aplicaciones", contó y con un ejemplo simple les explicó que antes firmar expedientes podía llevarle dos días, "actualmente a través de la firma digital hago todo en 2 minutos".

"Vivimos en plenitud la era digital, con la triste noticia de que ya terminó, y estamos en la era de la robótica. Nuestros chicos de las escuelas digitales, participan en eventos internacionales, en los que solamente participa Brasil, México y nosotros, y ellos hacen podio. Estamos viviendo estas situaciones, eras y desafíos de la humanidad", aseveró y siguió: "¿Qué trae esta revolución de la inteligencia? Nos trae la velocidad en la decisión, hoy se decide a una velocidad infernal. San Luis decide a la velocidad de la era digital. Esta velocidad en la ciencia y la técnica se da en la decisión y tiene que haber decisión política".

Además mencionó el fenómeno de la "ruptura del centro". "Las universidades, un centro cultural, el Estado/Nación, los gobiernos, las capitales, empiezan a romperse y aparece un fenómeno de que el centro es cada uno de nosotros. A través de una computadora

o miras el teléfono, no hay forma de cambiar el centro, sos vos con tu teléfono. Esto cambia la ética y la mirada… la ética nos guste o no, es. Es ultra individualista y no importa nada, pero si pasa cerca mío, importa muchísimo ", explicó y aseveró que el país no vive en plenitud la era digital.

"Esto genera que la problemática del medio ambiente no sea tomada con la seriedad que debe tomarse. Ni nuestro Ministerio de Medio Ambiente, ni el de Relaciones Exteriores, ni los gobernantes, ni presientes le dan pelota. No está en agenda el tema del calentamiento global. Uno de los grandes problemas en la lucha contra este problema es el ninguneo o negacionismo. O dicen ¿Es así? Y si, es así, empezaría una eterna charla y no hay forma de seguir la discusión".

El Gobernador les explicó a los congresistas sobre la problemática en la cuenca de El Morro. "Es una extensión de 3 mil kilómetros cuadrados, el 5% de nuestro territorio, es una zona rica formada a partir de El Morro que es un volcán. En miles de años, una arena baja y llega al río V. Esto generó un bosque de caldenes, los talaron a todos. Al no haber árboles que chuparan el agua, empezó a subir", dijo y añadió: "Aparecen ríos nuevos y terminan castigando a los más humildes. A la noche el agua sube, les inunda la casa, y de día baja un poquito. Sentían que la casa se movía. La solución está en forestar y reforestar equilibrar la cuenca de El Morro con árboles y luego habrá que hacer obras y regular de otra forma. No se puede hacer nada ahora, porque es todo arena, y es imposible".

Aseguró que solucionar el problema es un desafío que llevaría seis meses resolverlo. "El problema que tenemos es el '¿Será así?'. El gran problema que tenemos del calentamiento es la agenda. Va a pasar en el país y en el planeta Tierra y ya se adelantó 100 años. Trump no lo pondrá en tema de agenda y nuestros gobiernos están en una negación zonza, esta postergación nos hace daño", especificó y agregó que por más que San Luis, La Pampa, San Juan, Tierra del Fuego, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero y Formosa, trabajen en el tema "no es suficiente, pero es necesario que lo hagamos porque entre todos empezamos a generar una conciencia enorme. Es preocupante porque golpea en los pobres".

"Necesitamos plantas que los estancieros, los municipios, los policías, los niños, los estancieros, las enfermeras... todos tenemos que poner plantas... el cuidado del medio ambiente es un derecho humano. Vivan los luchadores contra el calentamiento global", concluyó.