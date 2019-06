Tres venezolanas que buscan un mejor futuro en San Luis

Las tres dijeron a coro: “Nunca trabajamos en una panadería, pero siempre hay una primera vez”. Caroll (39 años), Daniela (24) y Giulliana (29) son venezolanas y llegaron el año pasado a San Luis en busca de una nueva oportunidad. Aunque las tres juntas también aclararon que esta es una etapa temporal y que cuando se vaya Nicolás Maduro de la Presidencia volverán a su tierra. Las tres mujeres no se conocían pero ahora trabajan juntas y a los clientes y vecinos no se le escapó el detalle de que ese lugar ahora tiene otro encanto: la atención, simpatía y respeto que las tres regalan cada día, hizo que el negocio reviviera; a pesar de la crisis.

Caroll Catherine es técnica superior en Administración de Recursos Humanos. Llegó con su marido y su hijo de 21 años. Contó que “primero salieron mi esposo y mi hijo desde Caracas y estuvieron 16 días viajando hasta llegar a la casa de unos amigos, acá en San Luis. Ellos nos contaban cómo era esta ciudad, lo bien que los habían recibido y así fue que nos decidimos a venirnos. Mi marido y mi hijo llegaron en enero del año pasado y yo recién en setiembre”.

Los tres tienen trabajo y eso les permite alquilar un departamento. “La crisis económica, social y política que vive nuestro país nos empujó a salir. Vendimos nuestro apartamento, el auto y todos los muebles que teníamos para venirnos con un capital y así poder viajar tanquilos. La idea era venirnos juntos pero la inflación en Venezuela es tan alta que todo lo que obtuvimos de la venta nos alcanzó para los dos pasajes de avión mío y de mi suegra, además del dinero que usaron mi esposo y mi hijo para venirse por carretera”.

Guilliana es ingeniera química y contó que con su novio llegaron a Buenos Aires en febrero del año pasado “y estuvimos siete meses trabajando allá. La verdad es que no me fue muy bien y justo a él le salió la oportunidad de empezar a trabajar en la cementera de La Calera, porque es ingeniero mecánico. Al otro mes que se instaló yo me vine y ese cambio de venir de una capital a esta ciudad más tranquila me hizo sentir un poco incómoda al principio. Pero después le tomé cariño y ya estoy muy cómoda en San Luis”.

Contó que “a Caroll y Daniela no las conocía, aunque a través de mi novio que conoció a otros tres venezolanos que entraron en la fábrica de cemento, uno de ellos era amigo del esposo de Daniela. Y dijo que con otros paisanos se juntaron "en las fiestas de fin de año porque aquí estamos solos".

Daniela es radióloga y tiene una historia muy interesante: "Yo vengo de Barima (extremo norte de su país) y salí de Venezuela hace dos años. Estuve un año viviendo en Lima (Perú) donde quedé embarazada pero nunca logré acostumbrarme a la vida en esa ciudad porque es muy grande".

Así fue que tomó la decisión de irse a otro lado para tener una vida más tranquila. “Allá vivía con mi cuñado, su esposa y mi sobrino. Todos teníamos la decisión tomada desde el principio de venirnos a la Argentina, pero económicamente se nos hacía muy difícil llegar, por eso nos quedamos en Perú para juntar dinero y así seguir el viaje. Hasta que llegué a San Luis con siete meses de embarazo y ya tengo una hija puntana que se llama Isabela que ya cumplirá seis meses”.

La joven dijo estar “muy agradecida a San Luis porque acá se nos abrieron las puertas a todos, mi esposo tiene trabajo; en diciembre llegó mi suegra que es repostera y vende sus productos en las ferias de los inmigrantes. Solo me falta que mi madre y mi padre conozcan a mi hija. Creo que si ellos estuvieran hoy aquí conmigo sería perfecto".