La Justicia negó la prisión domiciliaria a Lautaro Teruel

En las últimas horas la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Lautaro Teruel, hijo de Mario, integrante de Los Nocheros, quien está detenido y acusado de abusar sexualmente a una nena de alrededor de 6 años, hija de allegados a la familia.

Además la magistrada ordenó mantener su prisión preventiva en la Alcaidía General de la Provincia de Salta.

Luego de conocerse el hecho públicamente, y ser negados por el joven, se filtraron diferentes audios donde le pedía perdón a la víctima, suplicando para no ir preso, y confesando que sentía atracción por las menores.

El próximo lunes, y mediante un circuito cerrado de televisión, la víctima dará su testimonio ante la Justicia. En ese sentido, su abogado, Santiago Pedroza, señaló que la declaración marcará un "antes y un después" en la causa. "Entiendo que se va agravar muchísimo la situación del chico Teruel", aseguró el letrado al portal InformateSalta.

En el último y aberrante audio que se conoció, se lo escuchaba a Lautaro hablando de lo que le generaban las chicas menores de edad.

“El otro día me agarró mi viejo, hablamos bien, al principio me bardeó un toque pero después le dije que necesitaba hablar con vos porque sabía que la había moqueado, que era algo con lo que venía luchando hacía mucho tiempo y que hoy en día considero que ya no lucho con eso, porque ahora veo las nenitas y no me pasa nada”, así se expresaba en el audio el acusado.

Y siguió: “No es que yo sigo ahí, como 'qué onda...' si tuviese dudas de una pendeja le digo a mi viejo ‘che, ayudame’ o voy a un loquero o voy en cana, digamos, y no quiero ninguna de las dos. Algo con lo que sí he luchado después de lo tuyo y luché bastante tiempo, dos años, tres ponele, de que veía una pendeja y me quería alzar", reveló Teruel.