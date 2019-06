Seis años de cárcel para un joven que baleó a otros dos en Villa Mercedes

Matías Ezequiel Calderón negó haberle disparado a Marcelo Mercado y a Amadeo Machuca. Lo dijo hace cuatro años cuando fue detenido por esos dos ataques y lo repitió el lunes, cuando los jueces de la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes le preguntaron si quería decir unas palabras antes de conocer el veredicto. "Soy inocente de lo que se me está acusando", aseguró. Pero eso no fue suficiente para dejar sin efecto los testimonios que sostenían lo contrario. Lo condenaron a seis años de cárcel por los dos intentos de homicidios ocurridos en junio de 2015.

Lo sentenciaron por "lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa" en el caso de Mercado y por "lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego" por el segundo hecho.

La pena difiere por un año con la que había solicitado el fiscal Néstor Lucero. El funcionario había pedido que lo condenaran a siete años. Durante los alegatos resaltó la importancia de los informes médicos y las declaraciones. Concluyó que "las situaciones fueron corroboradas a partir de los testimonios y pruebas ofrecidas en el debate, al igual que las lesiones producidas a las víctimas". El defensor, Pascual Celdrán, sostuvo todo lo contrario. Pidió la absolución por el beneficio de la duda.

"Me pareció exagerado", dijo Celdrán sobre el fallo. "Ninguno de los dos hechos fueron probados. En uno de ellos, en el de Machuca, las dos personas que reconocieron a Calderón circulando en la parte trasera de la moto dijeron que no vieron quién disparó", señaló. Con respecto al caso Mercado argumentó que "para que haya un exceso en la legítima defensa se tiene que saber cómo fue la agresión del otro y esa otra persona fue a la casa de mi cliente con un cuchillo, a atacarlo... Entonces, no sé dónde está el exceso acá", agregó.

Los ataques que le valieron la cárcel ocurrieron el 27 y el 28 de junio. El primero sucedió a la siesta, cuando Mercado, ex cuñado de Calderón, fue con un amigo hasta lo del acusado. Según la defensa, el ahora condenado fue agredido por el amigo de la víctima y en eso el disparo que iba dirigido a él terminó impactándole a Mercado.

La segunda agresión pasó en las 960 Viviendas, cuando Machuca fue baleado por un grupo de jóvenes que circulaba en una moto. "Nadie vio si el que disparó fue Calderón. Lo cierto es que los Machuca son una familia conflictiva, a la que ya le habían quemado un quiosco, le habían atacado la casa a tiros y le habían tirado bombas molotov. Están atacados desde hace mucho tiempo, no sé por qué, pero mi cliente no los conoce", argumentó.