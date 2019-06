Boca Juniors va por Eduardo Salvio para reforzar el plantel

Boca Juniors irá en busca del delantero Eduardo Salvio, quien está en el Benfica de Portugal, en lo que sería el primer refuerzo para el plantel que conduce Gustavo Alfaro de cara a la próxima temporada.

Desde hace algunas semanas el club, a través de Nicolás Burdisso, está negociando con el representante del jugador, quien luego de Lanús pasó por Atlético Madrid de España y Benfica de Portugal.

Salvio formó parte de los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para el pasado Mundial de Rusia 2018.

Pero ése no sería el único jugador que puede llegar al plantel "Xeneize", dado que los dirigentes buscarán incorporar a Maximiliano Meza, quien estuvo en Independiente y actualmente juega en el fútbol mexicano.

A su regreso a Buenos Aires tras perder la final de la Copa de la Superliga ante Tigre, el plantel quedó licenciado por las próximas dos semanas, mientras Alfaro necesita acordar el plantel lo antes posible con Burdisso.

La vuelta a los entrenamientos será el 17 de junio en Cardales, donde Boca comenzará la pretemporada de cara a la recta final del año, en la que se definirá la Copa Libertadores, el principal objetivo.

El mercado comenzará a revolucionarse con los ofrecimientos y consultas que realizará Boca, que apuntaría a reforzarse en el mediocampo: por las bandas y en la organización y generación de fútbol.

Buffarini, sin quirófano y con quejas a Pitana

El defensor Julio Buffarini sufrió un esguince grado 2 de rodilla izquierda, según los estudios que se realizó este lunes en una clínica porteña, donde concurrió con una férula para inmovilizar la zona afectada.

La acción se produjo a los dos minutos del primer tiempo, cuando Montillo fue con la plancha sobre Buffarini, quien rápidamente hizo señas al banco de suplentes, aunque continuó jugando.

El ex lateral de San Lorenzo aguantó hasta los 15 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por el paraguayo Junior Alonso, mientras que "La Ardilla" ni siquiera recibió la tarjeta amarilla.

"Fue una jugada muy fuerte, iban dos minutos de partido y esa jugada me sacó de la final. Seguí, me dolía, en el entretiempo me vieron los médicos y me dijeron que no siga, intenté pero tuve que tomar la decisión de salir", explicó Buffarini en declaraciones a la prensa.

Luego de los estudios, sostuvo que "en el momento" sintió "un dolor muy fuerte" y dijo que "por suerte" lo agarró con la pierna "en el aire", expresó.

"Sentía que la rodilla la tenía muy inestable, por eso no pude aguantar todo el partido", afirmó.

Y también aprovechó para reclamarle al árbitro mundialista Néstor Pitana no haber expulsado a Walter Montillo, que enseguida le pidió disculpas por la fuerte infracción.

"Creo que era roja y era otra la historia. También sé que Montillo no es un jugador de malas intenciones, me pidió disculpas en el momento, pero iban dos minutos y me dejó afuera de la final. Pitana no dijo nada, no le sacó ni amarilla. Pero podría haber cambiado, creo que sin dudas era roja", destacó.