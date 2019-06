Choque mortal: protestan porque el acusado no concurre a declarar

Está imputado por "Homicidio culposo agravado". "Cruzó en rojo y a alta velocidad", dijo el novio de la joven que muríó en el accidente.

Dos veces fue citado a declarar Santiago Cabanay Sasso, el joven que conducía la camioneta que embistió la moto en la que Marcela Elizabeth Castro volvía del trabajo a su casa, hace dos años y cuatro meses. Pero Cabanay Sasso no se ha presentado en ninguna de esas oportunidades a la declaración indagatoria, la primera instancia para defenderse de la imputación por haber causado la muerte de la muchacha. “Quiero que dé la cara, que se haga cargo del homicidio que cometió, que deje de entorpecer la causa. Porque fue eso, un homicidio, no un accidente, ya que cruzó un semáforo en rojo a alta velocidad y era consciente de lo que hacía y de que podía matar a alguien, porque no estaba bajo el efecto del alcohol o de otra sustancia”, aseveró este miércoles Christian Centurión, quien era pareja de la chica fallecida.

Cabanay Sasso está imputado por “Homicidio culposo agravado”, detalló. El conductor de la camioneta “se tendría que haber presentado hace dos semanas al juzgado, y entiendo que ya la tercera citación es con orden de detención”, estimó.

Consultada el miércoles por este medio, la secretaria del Juzgado Penal 1, Cintia Martín, explicó que, en efecto, el joven fue llamado en dos oportunidades a declarar. Pero ante la última “hubo una presentación de la defensa, a la que se hizo lugar para evitar cualquier planteo de nulidad o lo que fuere, ya que tenía razón”, refirió.

“Es por el tema de los plazos. En el juzgado fijamos la fecha, y no era con el tiempo de antelación suficiente para que pudiera contactarse y ser asesorado por la defensa”, agregó. Y calculó que la nueva citación será “para el miércoles o viernes de la semana que viene”.

(Así quedó la moto en la que iba Marcela Castro)

Marcela tenía 24 años cuando murió. Trabajaba como vendedora en “Lorena Bagur”, una zapatería ubicada en 9 de Julio casi Colón. Cuando se produjo el choque, el 1º de febrero de 2017, volvía a la casa que compartía con su novio, en el barrio Faecap. Transitaba en su Motomel azul 110 hacia el norte, por calle San Juan, cuando la golpeó la Toyota Hilux que manejaba Cabanay Sasso. La camioneta, que es de una empresa constructora, iba por la avenida Eva Perón hacia el oeste.

“En el expediente dice textualmente ‘por lo expuesto, se tiene que es posible que la Hilux haya traspasado la intersección con el semáforo en rojo’. Esto es parte de la pericia que encargó el juzgado”, contó Centurión.

Marcela estuvo internada en el Hospital San Luis casi dos semanas: el 13 de febrero falleció. “Estuvo en coma, con respirador. Tuvo traumatismo de cráneo y de tórax, además de fracturas en fémur, cadera, brazo, muñeca y tobillo”, recordó su novio.

Reconstruir el expediente



Según le comentó Christian a El Diario, el hecho de que el imputado no comparezca no es el único obstáculo con el que él, la familia de Marcela y su abogado, Andrés Lazart, se han topado durante el desarrollo de la investigación. “La primera irregularidad es que entre mediados y fines de 2017 desapareció el expediente”, refirió.

El caso tramita en el juzgado Penal 1, que al momento del hecho estaba a cargo del juez Sebastián Cadelago Filippi. Luego, quedó al frente Marcos Flores Leyes, en carácter de juez interino, ya que Cadelago Filippi juró como integrante de la Cámara del Crimen 1 de Villa Mercedes.

Esto ocurrió cuando las actuaciones debían ser remitidas a la perito “(Carina) Bernal (del Departamento de Investigación de Delitos Complejos). Nunca le llegó a ella. En aquel momento, le mandé una nota al juez Cadelago Filippi, pidiendo que buscaran el expediente de forma urgente, pero nunca apareció”, afirmó.

Según explicó Centurión, las actuaciones “todavía no estaban digitalizadas”. “Se perdió el expediente con la denuncia, los testimonios, la autopsia. Lazart pidió hablar con el juez, y se decidió reconstruir el expediente, entre la gente del juzgado y mi abogado. Hubo que pedirle de nuevo las actuaciones a Accidentología Vial, las fotos y las pericias que hicieron en el lugar, ubicar de nuevo a los testigos”, enumeró. Al día de hoy, no está en claro qué sucedió con el documento judicial.

En ningún momento, ni cuando Marcela estaba en terapia ni después de su muerte “se acercó nadie de la otra parte, ni el conductor de la camioneta ni su familia”, agregó. “Si él cree que no es culpable, se debe presentar con sus abogados y sus pruebas. Mi mujer tenía 24 años, y toda la vida por delante, que fue arrebatada por una persona que no quiso esperar veinte segundos ¿Veinte segundos es lo que valía la vida de Marcela? Hay una familia que quedó destruida por su forma irregular de manejar”, expresó Centurión.