Ramón Ferro presenta su segundo libro "Para eso estamos" en la Casa del Poeta

Para su segunda novela, Ramón Ferro tomó dos decisiones arriesgadas. La primera tiene términos argumentales y consiste en ubicar al encargado de contar la historia no como el protagonista central, un papel que recae sobre otro personaje. La otra, puramente narrativa, contiene a una apuesta aún mayor: todo el libro está escrito en lenguaje judicial, como si tratara de sentar algún tipo de jurisprudencia. Este viernes presentará su libro "Para eso estamos", a las 19:30, en la Casa del Poeta de Villa de Merlo, la entrada es libre y gratuita.

Ambas posturas, que cualquier escritor se animaría a hacer recién cuando ya hubiera logrado la consagración, se explican porqué Ferro, a veces orgullosamente, no pertenece "a ningún palo de los escritores". Ese alejamiento le costó alguna frustración ante la dificultad para publicar sus obras.

La nueva novela se llama "Para eso estamos" y fue publicada por "Metrópolis", una editorial de Buenos Aires que hizo un ejemplar de primer nivel. El libro será presentado hoy a las 19:30 en Casa del Poeta, en Merlo, la localidad donde Ferro vive hace 30 años.

Oriundo de Mar del Plata, neurólogo de profesión y propietario junto a su esposa de una fundación destinada a tratar el autismo y otros problemas neurológicos en Merlo, Ramón es un escritor que toma la literatura como "un cable a tierra" y que condensa el mismo objetivo que tiene como médico: "Me sale escribir lo que, humildemente, creo que le puede hacer bien a otro".

Con esa meta, Ferro se sienta a redactar todos los días en su casa en un espacio que tiene especialmente acondicionado para esa tarea. Gracias a esa conducta ya tiene "Como la vida misma", un libro que editó en 2015, el que presentará hoy y otra novela a punto de terminar.

"Me pasa que cuando estoy terminando una novela, me surge la idea de otra, que me entusiasma, y me obliga a terminar la anterior para poder empezar con la otra", describió el profesional.

En ese constante devenir de ideas surgió el núcleo argumental de "Para eso estamos". La novela transcurre en una bicicletería de barrio y cuenta la extraña vinculación que tiene el protagonista con el narrador. Otro escenario es un estrado donde el personaje que cuenta ensaya una especie de defensa de su "cliente".

"La que tienen los dos personajes es una relación fantástica, muy particular y que perdura por más de 50 años. La historia comienza cuando el que cuenta la vida del otro tiene cinco años y termina cuando está rodando los 50", adelantó Ferro, quien señaló que es en el final del relato cuando las revelaciones empiezan a surgir a los ojos y la sorpresa del lector.

Sin embargo, el punto distintivo de "Para eso estamos" es la forma en que está escrita, una sucesión de actas judiciales que le valió al autor mucho tiempo de estudio de un lenguaje que le es ajeno.

"Una vez, en un avión, escuché a un canadiense y de inmediato me di cuenta que mi personaje tenía que hablar así. Lo grabé, saqué la computadora y empecé a tomar los primeros apuntes para la novela", recordó el neurólogo.

Ferro describió la manera de hablar de su personaje como "excesivamente formal, casi absurda, ingenua, pero amigable y graciosa". La enumeración antecedió a otra declaración del autor: "Yo nunca hablaría de esa manera".

El nombre original de la novela era "A la buena de Dios", pero su posible vinculación con un trabajo religioso y el intercambio de opiniones con Julieta Mortati, la editora de "Metrópolis" ("una chica muy joven, muy capaz, muy conocida en el medio"), a quien Ferro conoció cuando la entrevistaron en el desaparecido podcast "Resaltadores", hicieron que se modificara a último momento. "Para eso estamos es una frase que se repite muchas veces en la narración y me pareció adecuado para el título", agregó Ramón.

Para la presentación de esta tarde, el autor convocó para que lo acompañe a la artista Susana Gutiérrez, radicada en Merlo y protagonista de una historia particular con Ramón. "Fue mi profesora de plástica en mi escuela, en Mar del Plata. Tuve el milagro de encontrarla ahora acá", se sorprendió el neurólogo que estuvo en Buenos Aires en mayo para presentar su obra en la Feria del Libro que se hizo en la Sociedad Rural. También estuvo el mes pasado en la Feria Federal del Libro de Merlo, donde firmó ejemplares de su reciente lanzamiento.