Ramón Ferro publicó "Los días del piano"

En el período ventana de una enfermedad, el padre de Ramón Ferro rescató de su mente las melodías de una vida, la suya. A punto de morirse, el hombre se reencontró con algo más grande que sus épocas de pianista. En las dificultades de la pandemia y de la salud física, padre e hijo achicaron las distancias, en kilómetros y en años de ausencia, para darse una segunda oportunidad.

Hace una semana que "Los días del piano", la novela autobiográfica del médico y escritor está en las librerías Galerna y en el catálogo online Tienda Pam de la editorial que publicó la historia. La próxima semana iniciará la presentación del libro en la librería Hexámetro de la Villa de Merlo. “El libro es un acto de supervivencia en sí mismo, está escrito con las heridas y el corazón abierto”, explicó Ramón.

Con las fronteras cerradas, en pleno 2020, el escritor recibió un audio de WhatsApp de su hermana: su padre estaba complicado de salud. El neurólogo comenzó un viaje de 1.300 kilómetros, desde Merlo hasta Mar del Plata, para visitar al hombre con el que estaba distanciado desde hace 15 años.

Compartir esos aspectos de mi vida fue muy difícil, pero también tiene un lado muy conmovedor". Ramón Ferro, escritor y autor de "Los días del piano".

Estuvo dos semanas con su padre, quien había mejorado transitoriamente y se la pasaba en una habitación de su casa tocando el piano. “Fueron muy especiales esos días del piano y fue casi mágico cómo pudimos recuperar tantos años de estar alejados. Yo lo llevo en mi corazón a mi viejo y todos nos merecemos una segunda oportunidad, esta es la mía y funcionó”, reflexionó Ramón e invitó a sus lectores a que tomen la suya.

Al regresar a San Luis, el escritor debió cumplir cuarentena en un hotel de Juana Koslay, donde a los pocos días comenzó a tener síntomas de COVID-19. En el mes que estuvo encerrado escribió las 280 páginas que integran a “Los días del piano” como un acto de resiliencia. Pasó un año hasta que lo volvió a abrir y, con la insistencia de sus familiares y amigos, decidió editarlo y publicarlo.

“Hice un fuerte intento de mantenerme en la realidad porque, además, en agosto de 2020 superaba la ficción, el mundo estaba tan enrarecido y con la sensibilidad a flor a piel. En lo único en lo que me permití ser flexible es en que es imposible recordar los diálogos con precisión, uno rescata lo que tiene en la memoria, pero por supuesto que no es confiable en nadie”, detalló sobre su primera novela no ficcional.

En los más de diez años que el neurólogo lleva como escritor publicó siete novelas; las seis anteriores dentro del género fantástico. El interés por la escritura comenzó en un Ramón adolescente que le escribía poemas a su novia. Muchos años después hablaría del amor, pero paternal.

Para el marplatense las palabras son el espacio seguro al que recurre para “recuperarse”, como sus pacientes, cuando la vida se pone dura. El interés por las historias propias o ajenas es el mayor vínculo que encuentra entre su profesión y la literatura.

“La escritura que se dedica a contar historias es perfectamente compatible con la medicina que trata del arte de escuchar. Uno es el receptor de esas anécdotas tan ricas. No hay quien no tenga algo para contar, solo hay que estar atento”, reflexionó el médico alópata que al igual que su padre usa al arte como una terapia alternativa.