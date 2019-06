Autoahorro: el reclamo por el valor de las cuotas pasó a la Justicia provincial

Llegó el día y las personas damnificadas por los altos costos que pagan en las cuotas de sus autos cero kilómetro marcharon desde el edificio de la Justicia Federal, ubicado en la esquina de Belgrano y San Martín, hasta el edificio administrativo, donde funcionan las oficinas del Programa Defensa del Consumidor. Allí, un grupo de menos de 10 ahorristas se reunió con el jefe de área Alberto Montiel Díaz, quien le informó que el juez Esteban Maqueda había concluido que el expediente que solicita un amparo colectivo, y que el valor mensual vuelva a abril de 2018, fue remitido al Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Justicia local.

Desde hace un par de días, estaba planeado que se reunieran los dueños de autoplanes para pedir que la cuota cueste, en promedio, seis mil pesos por mes y no la exorbitante suma de hasta 16 mil. Sin embargo, y con un absoluto desconocimiento, menos de 10 personas llegaron al lugar para continuar con lo planificado. Allí permanecieron durante media hora y luego se dirigieron a la ex Casa de Gobierno, sobre Ayacucho, para encontrarse con Montiel Díaz.

Uno de los ahorristas, Damián Cabañez, explicó que en ese lugar se enteraron de la situación que, a primera vista, no le parece tan desfavorable. "Por supuesto que la medida de la Justicia Federal demora el procedimiento, pero existen antecedentes en Río Negro donde este tipo de presentaciones prosperaron gracias a la Justicia provincial. Ese antecedente nos favorece. En cambio, las presentaciones que se hicieron en el ámbito federal a nivel país, en todos los casos fueron denegadas", contó Cabañez, que lucha por recuperar su vehículo y para que sus compañeros puedan pagar una cuota más accesible.

La sentencia del juez Maqueda declaró "la incompetencia del juzgado nacional en San Luis y remitir las acciones al Juzgado Civil, Comercial y Minas del Poder Judicial de la Provincia de San Luis", dispone en el documento. De esa manera, el juez federal determinó que los argumentos jurídicos presentados en la demanda son de carácter ordinario, mientras que el fuero federal trata aquellas causas del tipo excepcionales. En el escrito se presentaron dos casos testigos para reforzar sus fundamentos.

Montiel Díaz habló en medios locales e informó que el juez se declaró incompetente en la causa. "Ordenó remitir el expediente a la Justicia local. Si bien las empresas tienen domicilio en Buenos Aires, razón por la cual realizamos la presentación en la Justicia Federal. A pesar de eso, Maqueda consideró que, como operan comercialmente, en San Luis la causa debe ser entendida por un magistrado de la provincia", analizó.