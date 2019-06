Polémica por un supuesto caso de bullying en la ex escuela Industrial

Una chica de 13 años dejó la escuela técnica Nº 9 "Domingo Faustino Sarmiento" -también conocida como la ex "Industrial"- luego de que sufriera una quemadura de primer grado en su antebrazo derecho en una clase, según aseguró su familia. El Ministerio de Educación atendió el pedido de sus padres y trasladó a la adolescente a otra escuela de la ciudad. Autoridades de la centenaria institución negaron que se tratara de un caso de bullying y que el hecho se dio en el contexto de un "juego" con un aerosol.

La agresión habría ocurrido el jueves 9 de mayo a las 15. Según relató Zulma Giménez, madre de la damnificada, su hija cursaba una clase de gimnasia en el patio del colegio cuando otra estudiante le agarró el brazo y le roció un aerosol. La chica le mostró la herida a su familia recién cuando volvió a su casa, un par de horas después.

"Me quemé con el calefactor", recordó que le dijo su hija. Sin embargo el aspecto de la herida hizo que la madre la llevara al Hospital del Sur y allí le indicaron que se trataba de una "quemadura de primer grado, por acción química", reveló.

El lunes 13 Giménez asistió a la escuela, donde se enteró, por el comentario de otros alumnos, que su hija también sufría insultos por ser nueva, dado que se mudaron hace poco desde Buenos Aires.

Al día siguiente hubo una reunión entre la madre, los padres de la agresora y los directivos. El encuentro no habría terminado en buenos términos. Giménez pidió la expulsión de la alumna apuntada o al menos que no compartieran los mismos espacios. La escuela no estuvo de acuerdo por lo que optó por el cambio de colegio. La madre escribió un documento, hizo una copia y la llevó al Ministerio de Educación de San Luis.

Hace una semana la alumna entró a otra escuela de la capital. Pero hubo repercusiones adicionales, que deslizan que la reunión del martes estuvo llena de tensión. La familia de la chica agresora denunció a Giménez y emitió una orden de restricción para que no se acercara a la estudiante o a la escuela. Según indicó la directora de la institución, Viviana Lara, la madre agredió verbalmente a la alumna.

La respuesta de la escuela

La directora puso en duda la gravedad de la agresión, remarcó la tardanza en el reclamo de la familia y que se trató de un "juego absurdo" entre los estudiantes.

"No hubo bullying, la madre pidió el pase de la alumna. No sé si fue de primer grado la quemadura", contestó a este matutino.

"Eso supuestamente pasó el jueves y ni ese día ni el viernes vinieron, recién el lunes se acercaron. Nos quedaron muchas dudas porque cuando ocurre algo así, se comunica en el momento", justificó la directora.

"Fue jugando con los desodorantes. Uno se los pone a cierta distancia, sino queman. Además no fue un caso muy claro. Ella misma se curaba chupándose con la boca", describió. Por último dijo que en la reunión Giménez no dejó hablar a su hija en ningún momento. "La madre nunca le permitió hablar a la criatura. Fue muy extraño. Considero que fue un juego absurdo, que a veces los adultos no entienden", concluyó.

"Es un caso muy complejo, más cuando hay menores involucrados. La investigación que hace la dirección aún no termina, sigue su curso. La niña está escolarizada y está bien. Con la escuela y la dirección se tomarán las medidas que aseguren una convivencia saludable y que permita que los chicos estudien tranquilos", afirmó Yanina Sosa, de Mediación Escolar del Ministerio de Educación, que intervino en el caso.