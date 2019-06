Súper domingo de elecciones: 4 provincias definen a su gobernador

En Tucumán, Chubut, Jujuy y Entre Ríos, sus mandatarios buscan la reelección. Mendoza tendrá sus PASO.

La jornada de hoy será una de las más convocantes de las citas electorales anticipadas de este año. Cuatro provincias decidirán a su próximo gobernador hasta 2023, y una más, la vecina Mendoza, hará su previa con las PASO, con la mira en la general provincial del 29 de setiembre.

En Tucumán, el actual gobernador Juan Manzur buscará la reelección por el Frente Justicialista. Pero para ello deberá sortear el obstáculo que le plantea en el frente interno el senador nacional José Alperovich (Hacemos Tucumán), quien divide el voto peronista.

Manzur tendría ventaja ya que no solo controla el aparato partidario provincial, sino que además fue bendecido por el candidato presidencial Alberto Fernández. Alperovich intentó quedar asociado como el candidato kirchnerista, pero nunca logró la bendición de Cristina Kirchner.

La otra candidata a la Gobernación con chances es la senadora nacional Silvia Elías de Pérez (Cambiemos). Un poco más atrás aparece el líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi.

Jujuy también elige a su próximo mandatario, con otro que busca seguir. El mandatario Gerardo Morales (Cambiemos) quiere otro período.

El peronismo pretenderá arrebatarle la Gobernación, pero no parte en las mejores condiciones porque compite con cuatro candidatos: el ex funcionario Julio Ferreyra (Frente Justicialista) y el ex juez Vicente Casas (Confiar) habían lanzado su fórmula en abril, pero luego se separaron y cada uno se presentará por su lado: el primero por él y el segundo por Confiar. Además, habrá otros dos candidatos del peronismo: el senador nacional Guillermo Snopek (Frente Juntos Por Jujuy) y Paula Álvarez Carrera (Unidad Ciudadana).

El sur y el Litoral



El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni buscará retener el cargo, desafiado por el postulante del peronismo Carlos Linares, muy cercano a Cristina Kirchner.

En las PASO del 7 de abril, Arcioni obtuvo la mayor cantidad de votos de manera individual, 32 por ciento, pero en la suma fue superado por el PJ-FPV que logró el 34 por ciento con tres precandidatos, de los cuales Linares resultó vencedor.

Por eso se estima que será una elección prácticamente mano a mano entre Arcioni y Linares, con el postulante de la UCR, Gustavo Menna, en un lejano tercer puesto tras el 14 por ciento de los votos que cosechó en la primaria.

Otras de las provincias que irá a las urnas para elegir gobernador será Entre Ríos, que tiene como favorito al mandatario Gustavo Bordet.

El gobernador peronista que encabeza la alianza provincial Creer Entre Ríos que incluye a todos los sectores del justicialismo, se encamina a conseguir su reelección tras ganar con comodidad las PASO con casi el 60% de los votos junto a su compañera de fórmula, la ministra de Desarrollo Social provincial, Laura Stratta.

Por Cambiemos, el candidato a gobernador es el diputado radical Atilio Benedetti.

El postulante de la Casa Rosada había sacado el 33,65% en las primarias y ahora apuesta a descontar la brecha.

En las PASO de Mendoza, Cambiemos y el PJ definirán a sus postulantes para los comicios generales del 29 de setiembre. El gobernador mendocino y jefe de la UCR Alfredo Cornejo no tiene reelección y no logró imponer a un candidato que lo represente. El frente Cambia Mendoza llevará dos listas que, en cierta manera, reflejan las tensiones a nivel nacional entre el radicalismo y el PRO. La UCR respalda al actual intendente de la capital Rodolfo Suárez, y el PRO lleva a Omar De Marchi.

La otra interna de peso se dará en el peronista "Elegí Mendoza", entre el kirchnerismo encabezado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y el PJ tradicional que representa el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo.