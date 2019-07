El Ministerio de Salud confirmó un caso de influenza A en San Luis

Aseguraron que no presenta un brote epidemiológico. Se trata de una beba que no tenía la vacunación al día.

"Se trata de una pequeña de Villa Mercedes que está internada en el Hospital San Luis. Tiene 1 año y dos meses, y no estaba vacunada. La pequeña se encuentra 'estable', internada en una sala común en el área de Pediatría", especificó el jefe del área de Epidemiología, Rodrigo Verdugo y aseguró que no está grave.

El funcionario dijo que con relación al resto del país es un logro haber detectado el primer caso, nueve semanas después. "Por supuesto que hubiéramos querido que no hubiese ninguno, pero todo indica que logramos controlar el avance de esta enfermedad respiratoria", explicó.

Contó que en la provincia, durante todo el año, realizan un tamizaje constante de enfermos respiratorios para saber qué virus los afecta. "Es para estar alerta y tener un conocimiento de la circulación viral. Esto no tiene impacto en el control y procedimiento del médico. El dato nos sirve a nivel estadístico, solo para saber que virus circula y si hay mayor prevalencia o no. Pero no afecta la atención medica de los pacientes, aclaro esto porque no es necesario hacer análisis de laboratorio", afirmó.

Verdugo dijo que realizaron estudios a 190 pacientes, 52 de ellos padecían el virus sincicial respiratorio, que es uno de los más comunes. "Son los de mayor prevalencia en la provincia y tiene síntomas leves similares a los del resfriado en los adultos y en los niños sanos mayores. Puede ser más serio en los bebés, especialmente aquellos que están en grupos de riesgo. Uno solo obtuvimos de parainfluenza y este de influenza A", especificó y añadió que lo importante en este caso es informarle a la población que comenzó a circular influenza A.

"Es más peligroso el sincisial que produjo casos de internación. Pero esto no quiere decir que es más grave que los otros. Cualquier a de los virus de enfermedades respiratorias es grave, no hay uno peor que otro", afirmó y aclaró que se comunica la cirulación para que las personas se cuiden, se vacunen y tomen las medidas de prevención como lavarse las manos, estornudar en la parte anversa del codo, usar pañuelos descartables, alcohol en gel, limpiar superficies comunes, ventilar ambientes y sobre todo llevar las vacunas al día. "Esta nena forma parte de grupos de riesgo porque tiene entre 6 meses y 2 años de edad y no tenía todas las vacunas al día", concluyó.