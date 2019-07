Waititi y Chris Hemsworth realizarán "Thor 4"

Tendremos Thor para rato y con Chris Hemsworth como el Dios nórdico del Trueno. Marvel Studios confirmó que el director Taika Waititi será el encargado de Thor 4”. El cineasta se encargará de escribir el guión y de dirigirlo. La compañía se decidió tras la levantada que consiguió con “Ragnarok” (2017), una saga que venía en libre declive y con un final oscuro.

Quien lo va a sufrir es su competencia Warner, la licenciataria de DC, ya que perderá a Waititi quien trabajaba en la adaptación del manga japonés “Akira”.

Este proyecto tenía fecha de estreno para el 21 de mayo de 2021 pero los retrasos del guión por parte de la firma hicieron que ambos proyectos coincidan en horario y Marvel ganó la puja. “Akira” está en peligro según The Hollywood Reporter.

Waititi trajo su sello propio a la franquicia de “Thor” con “Ragnarok”, al infundir a la película un ingenio idiosincrásico evidente en su trabajo anterior como “What We Do in the Shadows” y “Hunt for the Wilderpeople”.

Las audiencias respondieron a una suma de casi 854 millones de dólares en todo el mundo, mientras que los elogios de los críticos pusieron la película al 93 por ciento en Rotten Tomatoes.