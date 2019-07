Apuntan contra la Comuna por reglamentar la Boleta Única

A través de un decreto, la Municipalidad de San Luis oficializó el uso de la Boleta Única Papel para las elecciones municipales del 10 de noviembre. Sin pasar por el Concejo Deliberante, el sistema se implementará por primera vez en la ciudad.

Dos concejales criticaron la medida, mientras otros aseguraron no conocer el decreto publicado en el Boletín Oficial del 5 de julio y que extrañamente no está disponible en el sitio web de la Municipalidad. Ninguna de las autoridades municipales contactadas por El Diario quisieron expresarse al respecto.

El concejal Roberto González Espíndola aseguró a este matutino que se enteró de la medida este martes, a través de los medios de comunicación. El legislador por el Frente Unidad Justicialista impulsa un proyecto para reglamentar la Boleta Única Papel mediante una ordenanza y, de hecho, esta semana el proyecto fue analizado por la Comisión de Legislación e Interpretación del Concejo.

"Por decreto no puede hacerse porque es una función del Legislativo municipal. No tiene la fuerza jurídica para implementarlo", criticó González Espíndola.

"El intendente puede adherirse al Código Nacional Electoral o a la ley electoral de la provincia. Lo que sucede es que en ambas jurisdicciones no está regulada la Boleta Única Papel, entonces se hace necesario tener esa base, ese fundamento jurídico para poder implementarla. Y, como es una elección municipal convocada para una fecha, el órgano específico es el Concejo Deliberante; tiene que salir una ordenanza para poner en funcionamiento el sistema" .

El concejal recordó que la Constitución provincial y la ley electoral de la provincia contemplan dos sistemas: el tradicional francés de "boleta sábana" y la Boleta Única Electrónica. El Tribunal Electoral Municipal, cuando se conforme, será el encargado de decidir por resolución si el decreto es válido. "Lo que ha hecho el intendente (Enrique Ponce) es legislar, y es una función de competencia directa e intransferible del Concejo Deliberante. Estamos sorprendidos. Luego de seis meses de que él hizo la convocatoria a la elección municipal no tenemos la normativa. Fundamento no tiene, pero quizás quiere implementar la electrónica y no la Boleta Única Papel", criticó el edil. Casualmente, el decreto en ningún momento habla de Boleta Única Papel, sino de "Boleta Única de Sufragio".

"No estamos de acuerdo en que no haya reglas claras, ya que los candidatos no saben en qué condiciones compiten", resumió el concejal, quien dijo que intentará seguir adelante con su proyecto de ordenanza.

El concejal Luis "Piri" Macagno, perteneciente a la Comisión de Legislación e Interpretación, encargada de ordenanzas referidas a los comicios, fue un poco más duro. "El decreto es una burrada jurídica, es nulo. Es totalmente inconstitucional y va en contra de la Carta Orgánica Municipal. Establece que tiene que hacerse bajo la legislación electoral de la provincia de San Luis", afirmó el integrante del bloque unipersonal Identidad Popular.

Macagno dio una justificación técnica: "Constitucionalmente hay cuatro materias sobre las que no se pueden legislar por decreto: lo penal, lo tributario, partidos políticos y sistema electoral. Tienen que salir por el Poder Legislativo, sea nacional, provincial o municipal".

"Si el decreto sigue en pie y no sale una ordenanza, corre riesgo la elección. Estamos hablando de nulidades que se pueden llevar adelante y es una situación muy compleja. Es muy peligroso avanzar con ese decreto", aseguró.

Javier Suárez, quien preside la Comisión de Legislación, indicó que no fue notificado en ningún momento del decreto. "A mí no me han avisado de nada", afirmó el miembro de Avanzar y Cambiemos. Y dijo que la comisión que lidera continuará con el proyecto de Espíndola para su análisis, con una convocatoria a los partidos políticos para escuchar sus propuestas. También dejó entrever que el Ejecutivo "veía la posibilidad de sacar un decreto" y que la semana pasada fueron invitados a una reunión de la que participó un secretario electoral de Santa Fe, y vieron diversos modelos de boletas.

Aunque no sabía de decretos, opinó: "San Luis se debe un debate real con los partidos políticos, de cuál va a ser el sistema electoral de la ciudad. Las ciudades grandes tienen ordenanzas orgánicas de régimen electoral. San Luis no las tiene".

Federico Cacace, otro de los legisladores de la comisión y que representa a San Luis Somos Todos, la fuerza política del intendente, también afirmó no tener conocimiento del decreto.

El documento en cuestión tiene varios artículos en los que detalla cómo será la boleta, y hasta un anexo con un modelo que ilustra esta nota.