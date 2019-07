A 25 años: “El dolor permanece igual que en 1994”, dijo el presidente de la AMIA

Con reclamos de justicia y una exhortación a terminar con la "impunidad", el 25° aniversario del atentado terrorista a la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, fue recordado este jueves con un emotivo y masivo acto frente a la reconstruida sede de la mutual judía, en Buenos Aires.

"Mientras vivamos en la impunidad, el dolor permanece igual que en 1994", expresó el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, en el acto. Ya gregó: "Hasta que la Justicia no se haga presente no vamos a parar. La herida sigue abierta y no puede cicatrizar sin justicia”.

El homenaje a las víctimas del atentado terrorista comenzó a las 9:53, hora del ataque, con el sonido de sirenas, campanas de iglesias y timbres en escuelas, espacios y organismos públicos de todo el país.

El acto continuó con un minuto de silencio y la lectura de los nombres de las 85 víctimas. Allí, el presidente de la AMIA destacó que es importante la creación de un registro público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento para reforzar el sistema de prevención.

Además, aseveró que “la acusación contra Irán y Hezbollah está firme y sólida. Necesitamos que toda la comunidad internacional entienda que estas personas son buscadas por la Justicia argentina para que rindan cuentas”.

Luego de que hablara Sofía Guterman, madre de una de las víctimas del atentado, siguió el ex director del hospital de Clínicas, Florencio Sanguinetti, quien recordó la cantidad de heridos que recibió el establecimiento, ubicado a pocas cuadras de la AMIA, minutos después del atentado.

“El atentado a la AMIA partió en dos nuestras vidas. La AMIA y el Hospital seguiremos unidos para siempre”, dijo el médico quebrado por la emoción.