Vuelven a la pantalla gigante los rugidos del pasado: estrena "El rey león"

Todo parece indicar que "El rey león" lo hará de nuevo. La película de Disney que en su versión animada rompió todos los récords hace 25 años tiene ahora su capítulo que mezcla la tecnología, el realismo y una nueva técnica de filmación.

Fue el director Jon Favreau -el mismo de "El libro de la selva" y "Cowboys y aliens"- quien tomó la responsabilidad de contar la historia que por su difusión mundial es un éxito garantizado. Además, el realizador trabajó con las novedosas tecnologías que algunos ya se apuran en mencionar como fotorrealismo.

Todo lo que se verá en la película que este jueves se estrena en San Luis, Villa Mercedes y en todo el país (cada metro de césped, cada árbol de la selva, centímetro de pelaje de los personajes) fue producido por computadora en los estudios de Disney. Los operarios de los estudios trabajaron como en un inmenso videojuego de realidad virtual, con el fin de que cada movimiento de cámara se luciera más “humano”.

Pero no es ese aspecto el que atraerá la mayor cantidad de espectadores a los cines. La tierna historia de Mufasa, un monarca leonino y generoso que tiene que lidiar con su hermano ambicioso es el mayor incentivo para ver otra vez la película.

Con otro detalle no menor: hay toda una generación que, tal vez, no tuvo la oportunidad de conocer y disfrutar de la historia animada. Ahora tiene esta nueva chance que no debería desaprovechar.