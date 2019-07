Paraje El Descanso: la obra del acueducto estará lista en agosto

Para mejorar la infraestructura hídrica en el paraje El Descanso, el gobierno provincial comenzó en marzo la construcción de un acueducto, que tiene un 70 por ciento de avance de obra y estará finalizado a fines de agosto, informó el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura. El Descanso está ubicado en la ruta provincial Nº 6, a diez kilómetros de Villa Larca. Actualmente viven unas 40 familias (unos 200 habitantes) que se verán beneficiadas con la ampliación de la infraestructura. En el sector alto del paraje, en épocas de sequía, había una gran cantidad de viviendas a las que no les llegaba el agua, que es abastecida por la planta potabilizadora Aguas Buenas, de Villa Larca, a través de un conducto.

La obra que se ejecuta es la realización de un nuevo acueducto de PVC de 110 milímetros, con una extensión aproximada de 10 kilómetros, sobre la ruta Nº 6 que también distribuirá el líquido a toda la zona. El monto de los trabajos es de 9.209.310 de pesos y son ejecutados por la Municipalidad de Villa Larca.

El jefe del Programa Infraestructura Hídrica, Fernando Yanzón, precisó que "mediante una cámara ubicada en la ruta provincial Nº 1, que une Villa de Merlo con La Punilla, conectaremos el nuevo caño que atravesará ese camino y después en paralelo a la ruta provincial Nº 6, llegará al paraje".

El acueducto proveerá de agua potable a las viviendas rurales que están ubicadas a la vera de la ruta Nº 6, entre Villa Larca y El Descanso. "Realizaremos 30 conexiones domiciliarias (unas 150 personas viven en la zona) para que reciban el abastecimiento. No contaban con este recurso y los camiones de bomberos se la llevaban", señaló.

La ejecución de los trabajos comenzó en marzo.

Por el mismo camino también está ubicada la Escuela Nº 165 "Juan Julián Barroso", que tampoco contaba con el servicio. "Será también muy importante para el establecimiento educativo, ya que ahora tendrá agua de calidad", manifestó.

"Cuando el acueducto llegue a El Descanso, hay una cámara de conexión que empalma a la red que tiene el paraje. La localidad no tenía agua debido a que el acueducto estaba totalmente colapsado y tenía tantos nexos en su trayecto que se quedaba sin suministro. Con estos trabajos vamos a mejorar la distribución al sector alto de la población al que no le llegaba el agua a sus casas. Les faltaba presión, mientras que en la parte baja no tenían problemas con el caudal", detalló.

El gobierno puntano comenzó en marzo pasado la construcción del acueducto en el paraje El Descanso, ubicado en el Departamento Chacabuco a 45 kilómetros de la Villa de Merlo y a 154 kilómetros de la capital provincial.

"La gente está feliz"

La encargada del área de administración del Municipio de Villa Larca, Nancy Godoy, precisó que "la obra era necesaria. Hace muchos años que se venía pensando en darles una solución a los pobladores de El Descanso. La gente está muy feliz porque tendrán un servicio de agua normal, sobre todo los que habitan en el sector alto del paraje".

"La población tuvo un notable crecimiento. La planta potabilizadora que tenemos quedó muy chica para abastecer a los vecinos de la localidad y de la zona", precisó.