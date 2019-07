River dio un paso clave hacia el profesionalismo

River Plate vivió el miércoles una jornada histórica en el Monumental: presentó el plantel de 1ª División de fútbol femenino que animará la temporada 2019/2020 y, además, realizó la firma de los primeros contratos profesionales. En el equipo está Martina Del Trecco que, si bien no fue de las que puso el "gancho", precisó que dará ese paso fundamental en agosto.

"En total son 18 contratos, yo firmo el próximo mes porque soy menor (17 años) y tienen que viajar mis padres", le contó a El Diario de la República la villamercedina, que se sumó a la entidad "Millonaria" a principios de mayo.

"Sinceramente estoy feliz, no me lo esperaba. No es cosa de decir 'me voy a River y firmo', estuve entrenando casi 3 meses y vino Daniel (Reyes, el DT) y me dijo que iba a firmar; sentí un orgullo inmenso, más el poder hacerlo en el club que amo", agregó la ex jugadora de Aviador Origone.

El evento tuvo lugar en el Salón Auditorio de la institución y contó con la participación de varios dirigentes del "Millonario", entre ellos el vicepresidente primero Jorge Brito.

River viene de conseguir el subcampeonato en el último torneo, ganado por UAI Urquiza, y tiene como objetivo esta temporada volver a pelear arriba y lograr el título. Para eso, Reyes tiene a disposición un grupo de 26 jugadoras, que intentarán ganarse un lugar en el once titular.

Martina, goleadora habilidosa que pasó a desempañarse como extremo, por ambas bandas, sabe que la misión de ganar minutos no es fácil y comentó: "Cuando empiece el campeonato veremos si me pone el entrenador. Ya vi minutos contra Aldosivi en un amistoso (se retiró con un golpe en el tobillo); la idea es luchar y ganarse un lugar, de eso se trata esto".

Respecto a su adaptación, la sanluiseña expresó: "Me encontré con un grupo fabuloso, muy lindo. Hay mucho compañerismo, eso es lo bueno. En lo futbolístico, los primeros entrenamientos me costaron. No estaba acostumbrada al ritmo que tenían, pero después me adapté y ahora me siento mucho mejor".

Viaja a Catamarca

Invitado por el Club Defensores del Norte, el plantel de River, con la sanluiseña entre las citadas por Reyes, se subirá hoy al colectivo para viajar rumbo a Catamarca, en donde continuará con la pretemporada hasta el 27 de julio.

River se prepara con todo para encarar el primer torneo profesional de fútbol femenino en Argentina. Ya dio un paso importante hacia la igualdad en el deporte y la sanluiseña Del Trecco, que sueña con brillar en "La Banda", está próxima a estampar su firma.