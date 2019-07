Encontraron a un hombre muerto en un depósito del policlínico de Villa Mercedes

La puerta estaba trabada por el cuerpo sin vida de Roberto Quiroga de 46 años, quien habría ingresado a la institución para refugiarse del frío.

Este martes aproximadamente a las 8 de la mañana, personal médico del área de Pediatría del Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes le dijo al jefe de mantenimiento de la institución que había olor nauseabundo. Cuando inspeccionaron la habitación encontraron el cuerpo sin vida de Roberto Quiroga, de 46 años. Estaba tirado en el piso de una habitación que estaba sin llave y donde cotidianamente funciona un rack de cableado interno de la institución y que utilizan como depósito.

Según el comisario Oscar Contreras, ni bien llegaron a la institución, trasladaron el cadáver a la morgue judicial. El juez Alfredo Osvaldo Cuello, a cargo del juzgado penal Nº 1, ordenó la necropsia para determinar los motivos del deceso y la policía investiga por qué el cuerpo estaba dentro del edificio. Aseguraron que como herramienta fundamental utilizan las cámaras de seguridad del policlínico.

"Aún no están los resultados de la necropsia y no se pudo establecer la causa de la muerte, luego de inspeccionar el depósito no hay nada que nos haga suponer que haya sido una muerte violenta", especificó Contreras.

Quiroga, era padre de seis menores, vivía en pareja en el barrio 640 viviendas y que en la actualidad estaba separado.