Investigan las circunstancias en las que murió un recién nacido

Su familia dice que no sabía que estaba embarazada. Personal del Departamento Homicidios, junto con la Justicia, investiga las circunstancias en las que el jueves murió un bebé recién nacido en un baño del Hospital del Sur. Este viernes, la jueza Penal 3 Virginia Palacios ordenó que allanaran la vivienda de la parturienta, ubicada en un barrio de la zona sur de la ciudad.

Esa fue la segunda medida tomada por la Justicia. El mismo jueves el juez que hasta esa noche estaba de turno en feria, Ariel Parrillis, ordenó que le practicaran una autopsia al cuerpo del niño y el secuestro de muestras biológicas como por ejemplo la placenta.

Por su parte, la subjefa del Departamento Homicidios, subcomisario Lorena Martínez dijo que “de acuerdo al informe brindado por la médica forense el parto habría sido natural y se habría dado a tiempo de gestación”. “Era un niño y su peso fue de cerca de tres kilos”, agregó.

Además la subcomisario indicó que de acuerdo a la información que habían recabado hasta este viernes no hay ningún indicio que les indique a los investigadores que la chica, identificada como Romina Cecilia Jaime, de 21 años, no ingirió ninguna medicación para acelerar o interrumpir el parto. “Estamos hablando de un embarazo a término”, aseguró.

En cuanto al allanamiento en la vivienda de Jaime, donde vive junto a sus padres y hermanos, la subcomisario Lorena Martínez, dijo que la finalidad de la medida era “recabar pruebas”, a pesar de que aún continúan en plena etapa investigativa.

“Secuestramos prendas de vestir que serán presumiblemente de la chica y celulares. Hasta que esas prendas no sean analizadas no podemos determinar si es sangre o no lo que tienen”, indicó la fuente.

Según el comunicado difundido por Relaciones Policiales, el jueves a las 15, aproximadamente, Romina Cecilia Jaime fue al Hospital del Sur acompañada por su mamá.

Por lo que indicaron en el comunicado, la muchacha en primera instancia no habría manifestado que estaba embarazada. Pero los médicos que la atendieron decidieron internarla, para hacerle análisis y establecer cuál era la causa del malestar que tenía.

Refirieron que la joven fue al baño y que, pasado un rato, pidió una campera. Dijeron que cuando abrieron la puerta del baño, observaron que había mucha sangre, por lo que pidieron una ambulancia del Sempro, que la llevó a la Maternidad Provincial.

“Al trasladarla, la madre tenía una bolsa, la cual le piden que arroje a la basura” y que dejó en un tarro, indicaron.

En la Maternidad, la chica habría manifestado “que había parido en el Hospital del Sur, y que (lo que expulsó) se fue por el inodoro”, refirieron desde la Policía. Tras revisar las instalaciones, constataron que había restos.

Hasta esa noche, la joven permanecía internada en la Maternidad provincial Doctora Teresita Baigorria, confirmaron fuentes vinculadas a la causa. Claudia Oviedo, directora de ese centro de salud, dijo que no podía dar ninguna información, ya que "el caso está judicializado" por lo que El Diario no pudo conocer si la chica continuaba o no hospitalizada, ni su estado de salud.