El ranking de las redes sociales

La compañía We Are Social, en colaboración con Hootsuite, elaboró su clásico informe anual Digital In, que brinda estadísticas muy completas de las redes sociales de todo el mundo, su impacto en la gente y muchos análisis pormenorizados. Lo que se desprende de los datos es que Facebook, con 2.271 millones de usuarios activos, lidera el ranking de redes una vez más. Pero, ¿será así por mucho tiempo más?

El mismo informe, pero del 2018, le daba 2.167 millones de usuarios a Facebook. Es decir que sumaron 104 millones, lo cual parece un número muy importante, pero en verdad no es tanto en el mundo de la social media. El incremento interanual de gente fue de apenas un 5%, muy por debajo de otros como WhatsApp (15%), Instagram (25%) o YouTube (27%). Ese crecimiento cada vez menos sostenido, sumado a que el gigante creado por Mark Zuckerberg está en el ojo de la tormenta desde hace unos años por denuncias a la violación de la privacidad de los usuarios, hace pensar que su reinado tiene fecha de vencimiento.

Con 371 millones de usuarios por debajo, en segundo lugar aparece YouTube. El podio lo completa WhatsApp con 1.500 millones de personas que lo usan, lo que la convierte en la aplicación de mensajería más usada del mundo.

Instagram sigue creciendo y ya llegó al mil millón de usuarios. La contracara es Twitter, que al contrario de todas las demás, en un año decreció un 2% su cantidad de usuarios. Actualmente tiene 326 millones de personas activas en la red y mucha preocupación a futuro.

China pisa fuerte porque muchas redes sociales que integran el top 10, son generalmente usadas por los chinos. WeChat, TikTok, QQ o Baidu son nombres poco conocidos para nosotros, pero súper famosos en el gigante asiático. Prácticamente solo ellos llevaron a estas redes sociales a superar a famosas como Twitter.

Otro dato interesante que se desprende del informe es que hay 3.484 millones de usuarios activos en las redes sociales, lo que representa un 45 por ciento de la población mundial. De ese total, más de un 90 por ciento lo hace desde un dispositivo móvil, una estadística que año a año fue creciendo a pasos agigantados.

Por último, enfocándonos en las apps de mensajería, ya dijimos que WhatsApp es la más usada a nivel mundial, pero no así en todos los países. En Estados Unidos y Australia, por ejemplo, lidera Facebook Messenger. En China, WeChat. En algunos puntos del mundo prefieren Line, Viber o Telegram.