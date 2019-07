Desde esta tarde, el transporte interurbano para por tiempo indeterminado

La medida de fuerza fue confirmada por el secretario general de la UTA, Iván Piñeyro. Transpuntano llegó a un acuerdo y funcionará normalmente.

A partir de las 17 de este lunes no habrá servicio del transporte interurbano de pasajeros tras una medida ratificada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El sindicato y cuatro empresas no llegaron a un acuerdo sobre la deuda que mantienen con los trabajadores, que ascendería a 20 mil pesos por persona.

El secretario general de la UTA, Iván Piñeyro, aseguró el paro que durará por lo menos hasta el miércoles cuando haya una nueva reunión por parte de los protagonistas.

“No hubo acuerdo con las cuatro empresas Panaholma, Polo, Polo Sur y Panamericana que viajan hacia Merlo, Villa Mercedes, La Punta y La Carolina”, explicó el sindicalista al programa de radio “No tan santas” de Lafinur FM Radio.

Agregó su malestar por la falta de respuesta de los empresarios quienes aseguran que no pueden afrontar la paritaria: “Hemos sido perseverantes y hasta que no envíen una nueva propuesta por el acuerdo de la deuda no se va a levantar el paro. Los trabajadores han sido compasivos pero el dinero que le deben es mucho”.

El urbano

La UTA suspendió la medida de fuerza para el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de San Luis y el servicio de Transpuntano será normal para los próximos días. La compañía decidió no despedir a ningún trabajador y la iniciativa fue bien recibida por los choferes y los pasajeros.

Sin embargo, el servicio del interurbano es otro cantar. “El panorama está más difícil”, advirtió Lucio Orozco, secretario gremial del sindicato. Ahora comenzaron las negociaciones en Relaciones Laborales y cerca del mediodía habría una definición. Por el momento, todos los colectivos cumplen sus funciones en los distintos corredores.